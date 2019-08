Edición tras edición, las bebidas van tomando protagonismo en Masticar. Te presentamos diferentes propuestas para que acompañes los platos de este año.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 15:28

Desde hoy hasta el domingo 18 de agosto, Masticar celebra su décima edición llena de sabores nuevos, con el objetivo de poner en valor la cocina argentina y promover la importancia de comer productos de estación. Y porque no solo la gastronomía es parte de esta feria, las bebidas se ponen a tono y hacen sus propuestas.

En el Mercado -corazón de Masticar que concentra a los productores de todo el país - los visitantes podrán degustar e incluso adquirir Isla, el primer ready to drink premium de la Argentina. Creado por la bartender Inés De Los Santos, se presenta en dos versiones, Sangría y Clericó. Inés recrea estos dos clásicos a base de vino y logra una sangría ideal para quienes aman las bebidas secas y frescas, a partir de un rosado de Pinot Noir con pomelo y bitter. El clericó que revive este tradicional trago es una perfecta armonía entre Torrontés, maracuyá y cedrón. Ambas bebidas contienen un 80% de vino e ingredientes naturales que aportan una esencia aromática y un sabor único.

Por su parte, Gancia festeja la décima edición de Masticar con una invitación a reivindicar y redescubrir los aperitivos nacionales con el infaltable Americano Gancia, el Spritz, la Hesperidina y el Amargo Obrero. Ana Varela, bartender de Mito Mercato, creó una carta de cócteles pensados para beber antes de la comida y abrir el apetito a probar los diferentes platos de la feria.

Estos son los cuatro imperdibles de #GanciaEnMasticar:

1.FLOR DE AMERICANO

.Americano Gancia

.Gancia Spritz

.Soda

.Tintura Madre de Lavanda

2.APERITIVO DE OBRA

.Amargo Obrero

.Hesperidina

.Almíbar de jengibre

.Pomelo

.Soda

3.GANCIA REBATIDO

.Americano Gancia

.Cordial de eucalipto

.Pomelo

4.FALSO VERANO

.Gancia Frutos Rojos o Pera & Sauco

.Cordial de lima

.Espumante Extra Brut

.Menta

Para aquellos que buscan una opción sin alcohol, Terma presenta en esta edición sus nuevas limonadas gasificadas en lata que se entregarán en el ingreso y también se podrán comprar en los puestos de venta de la Feria. Elaboradas a base de hierbas reales oriundas de diferentes zonas del país, son naturales y refrescantes, para disfrutar on the go en la recorrida gastronómica de Masticar.

Así que ya sabés, en esta edición tendrás una increíble propuesta para acompañar los mejores platos de Masticar junto a Isla, Gancia y Terma.