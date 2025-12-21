Rituales para canalizar la energía del solsticio de verano este domingo 21 de diciembre

Este domingo 21 de diciembre es el solsticio de verano, un evento que da el día con mayor exposición solar del año y da inicio la estación del año más calurosa. Representa uno de los momentos más significativos del calendario astronómico y esotérico. Desde tiempos ancestrales, se lo considera el apogeo de la energía vital, un punto de inflexión donde la naturaleza alcanza su máxima expresión de abundancia y fertilidad. Es así que muchas personas recurren a rituales para canalizar su energía.

Se trata de un evento íntimamente ligado a la expansión, la claridad y la purificación. Al ser el momento en que la luz vence a la oscuridad con mayor fuerza, se presenta una oportunidad única para “iluminar” proyectos personales, limpiar estancamientos y agradecer por los frutos obtenidos durante el año. Es propicio para la manifestación, puesto que facilita la transmutación de deseos en realidades concretas.

El solsticio de verano se relaciona con la abundancia y la fertilidad

A continuación, tres rituales para alinearse con la energía del solsticio de verano de este domingo.

Baño de luz y agua solarizada

Este ritual ayuda a capturar la vibración del sol en su punto máximo para revitalizar el cuerpo energético y físico. Así se puede aumentar la energía personal, mejorar el estado de ánimo y atraer claridad mental para la toma de decisiones.

Los elementos necesarios para este rito son una botella o jarra de vidrio transparente (evitar el plástico) y agua potable. También se puede recurrir a una rodaja de limón o una hoja de menta.

Este es el paso a paso del baño de luz y agua solarizada:

1 Carga del agua

Durante la mañana del domingo, llenar el recipiente de vidrio con agua. Luego, colocarlo en un lugar donde reciba luz solar directa, como puede ser una ventana, un balcón o un jardín. Allí debe yacer durante al menos tres horas, preferentemente entre las 10 y las 13.

2 Intención

Mientras se expone al sol, se debe visualizar cómo la luz dorada penetra el líquido.

3 Uso del agua solarizada

Una vez “cargada”, se recomienda beber el agua a sorbos durante el resto del día o utilizarla para lavarse el rostro mientras se intenciona la renovación personal.

Quema de hierbas para la purificación y el renacimiento

El solsticio está históricamente vinculado a las hogueras de San Juan, se celebra en junio y da paso al verano en el hemisferio norte. Se pueden tomar algunos elementos de esta festividad para canalizar la energía del inicio de esta estación del año. Con este ritual, se busca soltar hábitos, vínculos o situaciones negativas del año que termina y abrir espacio para nuevas oportunidades. El fuego es el elemento transmutador por excelencia, puesto que consume lo viejo para dar lugar a lo nuevo.

Se requiere un cuenco de cerámica o metal resistente al calor, papel blanco, algo para escribir, fósforos y hierbas secas (laurel para el éxito, romero para la protección o lavanda para la paz).

Este es el proceso de la quema de hierbas para la purificación y el renacimiento:

1 Escritura

Escribir en el papel aquello que se desea dejar atrás o los obstáculos que se quieren remover de la vida.

2 Encendido de las hierbas

Prender las hierbas secas dentro del cuenco.

3 Quemar la hoja

Doblar el papel y quemarlo con el fuego de las hierbas, mientras se visualiza cómo esas situaciones se transforman en cenizas y pierden poder sobre el presente.

4 Cierre

Una vez que las cenizas estén frías, se deben entregar a la tierra (en una maceta o jardín) para que la naturaleza las transforme en abono para lo nuevo.

Altar de la abundancia

Dado que el solsticio de verano celebra la cosecha y la plenitud de la tierra, realizar una ofrenda simbólica para agradecer los logros alcanzados durante el último año y sintonizar con la frecuencia de la prosperidad. Además, puede atraer abundancia material y espiritual.

Se necesita un plato blanco, tres velas amarillas o doradas, miel, y frutas de estación (especialmente cítricos o frutas rojas).

A continuación, cómo hacer un altar de abundancia para el solsticio de verano:

1 Armado

Poner las frutas en el centro del plato, lo que representa los frutos de la vida. Luego, colocar las tres velas alrededor del plato formando un triángulo.

2 Endulzado

Verter un hilo de miel sobre las frutas como símbolo de la “dulzura” y la fluidez económica.

3 Activación

Encender las velas y agradecer en voz alta por tres cosas positivas ocurridas en el año. Dejar que las velas se consuman por completo. Las frutas se pueden comer al día siguiente para integrar la energía de la abundancia.