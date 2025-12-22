Las efemérides de este 22 de diciembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día del Empleado de Farmacia.

La fecha es impulsada por la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) y cuenta con el aval de otros organismos como la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y el Sindicato de Empleados de Farmacia (SEF). Su formalización se realizó en el año 2012, a partir de la formación del Centro de Auxiliares de Farmacia. Este organismo pasó después a denominarse Asociación Nacional de Empleados de Farmacia (ANEF) y, más tarde, se convirtió oficialmente en la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). Se trata de un día no laborable para los empleados de este rubro, que fue declarado en el artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 556/09) en el año 2012. Sin embargo, desde ADEF le confirmaron a LA NACION que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Día del Empleado de Farmacia se celebra el 13 de abril de cada año, por lo que en diciembre las sucursales de ese territorio atienden como es habitual.

El Día Nacional del Empleado de Farmacia se celebra el 22 de diciembre i viewfinder - Shutterstock

Efemérides del 22 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1870 – Fallece el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer.

1921 – Fallece el obrero y anarcosindicalista argentino José Font, más conocido como Facón Grande. Es fusilado por orden del militar Héctor Benigno Varela.

1926 – Nace el exfutbolista uruguayo Alcides Ghiggia. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1950 y protagonista del “Maracanazo”.

1949 – Nace la actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves. Interpretó a La Chilindrina en El Chavo del 8.

1962 – Nace el actor británico Ralph Fiennes.

1965 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Luis Islas.

1966 – Nace el actor y humorista argentino Favio Posca.

1969 – Fallece el cineasta austríaco Josef von Sternberg.

1971 – Nace el bailarín y coreógrafo argentino Flavio Mendoza.

1974 – Nace el periodista deportivo y político argentino Walter Queijeiro.

1987 – Muere el músico y cantante italiano Luca Prodan. Fue líder de Sumo.