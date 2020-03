Matías Camisani. Descubrió en su pasión por la India una salida laboral

Desde Agra, el ex de Dolores Barreiro nos cuenta cómo convirtió su pasión por India en un trabajo Fuente: HOLA

Allá lejos y hace tiempo, el primer viaje que hizo a India representó un verdadero quiebre en su vida. Entonces, Matías Camisani (49) era joven y estaba casado con Dolores Barreiro. Él asegura que marcó un antes y un después. De hecho, después de aquel "debut", no pudo evitar visitar su "paraíso" durante los siguientes veinte años. Sacó fotos -tantas y tantas que se animó a hacer una muestra en 2019-, aprendió a tocar el sitar y asegura que se enamoró perdidamente de India y de su rica cultura. Y si bien al principio compartía las travesías junto a su hoy ex, Dolores Barreiro (44), actualmente India sigue siendo su destino favorito. Y decidió transformar su pasión en un trabajo como "líder" de viajes grupales. "Este es el número 31", cuenta el músico y fotógrafo desde Agra, ciudad que tampoco está exenta de la pandemia del coronavirus.

"De este lugar me fascina todo: su cultura, su gente, la música, la gastronomía, la filosofía", dice entusiasmado. "No me gusta decir que soy experto en turismo, porque no lo soy. Con Laila, mi socia -que también tiene su camino recorrido y su conexión con este lugar-, armamos este proyecto para que más gente viviera la experiencia. Nuestra intención es incluir experiencias como festivales, retiros, campings en el desierto, música en vivo, yoga, meditación", admite Camisani, quien hasta el día de cierre estaba cumpliendo con el aislamiento en un hotel y viendo cómo regresar a Argentina.

Durante su último viaje, Matías capturó una imagen de un grupo de mujeres con sus típicas vestimentas multicolores Fuente: HOLA

Postal del emblemático Taj Mahal, histórico mausoleo ubicado en la ciudad de Agra (ya cerrado al público, al momento que esta nota salga publicada por el coronavirus). Fuente: HOLA

Un sadhu, un monje hindú, posa frente al río sagrado Manikarnika Ghat. Fuente: HOLA

