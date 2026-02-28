Por qué las botellas de vino son de 750 ml: el curioso motivo

Cuando se piensa en una botella de vino, la imagen recurrente es la de 750 mililitros. Sin embargo, el camino hacia esta estandarización no fue lineal y está envuelto en una mezcla de mitos y algunas certezas que revelan un curioso motivo para su adopción global.

Una de las explicaciones más difundidas, y fácilmente refutable, se vincula con la capacidad pulmonar de los sopladores de vidrio del siglo XVIII. En esa época, cuando el envasado en vidrio comenzó a ser habitual, su elaboración era un proceso totalmente artesanal. La creencia popular sostiene que los 750 ml correspondían a la capacidad pulmonar promedio de un artesano. No obstante, esta teoría es imprecisa. La capacidad vital de un adulto es de 4,6 litros y el mayor esfuerzo al exhalar puede alcanzar 1,1 litros. Además, los registros arqueológicos indican que las botellas de aquel entonces variaban considerablemente y oscilaban entre los 600 y 900 mililitros, lo que reflejaba la habilidad individual de cada soplador, no un estándar pulmonar.

Las botellas de vino más comunes tienen este tamaño de 750 ml Freepik

Otras explicaciones populares, como que 750 ml permiten servir seis copas de 125 ml –una medida supuestamente común en tabernas– o que es “lo que se bebe en una comida”, tampoco resultan concluyentes. Ante la falta de solidez de estos argumentos, la búsqueda de una justificación más lógica nos lleva a considerar factores históricos y económicos fundamentales.

Un elemento clave para entender la estandarización del vino es su transporte. Las grandes regiones vitivinícolas europeas históricamente se desarrollaron en torno a cursos de agua navegables, como el Rin o el Ródano, porque el vino se trasladaba mayormente por barco. Este sistema de transporte no solo influyó en la geografía del vino, sino también en las prácticas de envasado y conservación, como la creación de los vinos fortificados de Oporto para asegurar su supervivencia en largos periplos marítimos. Es en este contexto logístico donde surgen las teorías más sólidas sobre los 750 ml.

Una de las hipótesis más aceptadas se relaciona con la barrica bordelesa, una pieza central en el comercio vitivinícola. Se sostiene que el volumen contenido en una barrica de tamaño regular, específicamente la tradicional barrica bordelesa de 225 litros, permitía llenar exactamente 300 botellas de 750 mililitros. Esta cuenta es simple y funciona, por lo que ofrece una explicación pragmática y económicamente eficiente para la elección de la medida.

El tamaño de los vinos no es obligatorio, motivo por el que hay de todo tipo alrededor del mundo

Otro argumento de peso proviene del comercio entre Francia, como principal productor, e Inglaterra, como consumidor principal. La unidad de medida empleada en este intercambio era el galón imperial, que equivale a unos 4,5 litros. Curiosamente, esta medida se correspondía de manera precisa con seis botellas de 750 ml. De esta costumbre, se infiere que también surgió la práctica de vender y almacenar vino en paquetes de seis botellas, lo que facilitaba las transacciones internacionales. Si se observa la barrica bordelesa, que contenía 225 litros, esta cantidad equivalía exactamente a 50 galones imperiales, lo que refuerza la interconexión entre las distintas unidades de medida y las necesidades comerciales de la época.

Aunque no existen certezas absolutas sobre un único origen, los argumentos vinculados al transporte y al comercio tienen el mayor peso histórico. Lo que sí es un hecho irrefutable es que en 1975, Europa estableció formalmente el formato estándar de 750 mililitros para la comercialización del vino a través de una legislación específica sobre packaging. El resto del mundo, eventualmente, adoptó esta medida, consolidándola como el estándar global.

El estándar global de las botellas de vino es de 750 mililitros Freepik

Además del formato estándar, existen diversas denominaciones para botellas de diferentes volúmenes:

Piccolo o Split: 187.5 ml , ideal para porciones individuales.

, ideal para porciones individuales. Demi o Media Botella: 375 ml .

. Estándar: la clásica de 750 ml .

. Magnum: 1,5 litros .

. Doble Magnum: 3 litros .

. Jéroboam: 4,5 litros para vino tranquilo (3 litros para espumante).

para vino tranquilo (3 litros para espumante). Rehoboam: 4,5 litros , solo para espumantes.

, solo para espumantes. Imperial: 6 litros .

. Baltazar: 12 litros .

. Nabucodonosor: 15 litros .

. Salomón: 18 litros.

