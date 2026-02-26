Llega el primer eclipse lunar de 2026: cuándo y a qué hora se podrá ver la “Luna de Sangre” desde la Argentina

Se aproxima el primer eclipse lunar de 2026. En este caso es uno total, conocido como la “Luna de Sangre”. En ese sentido, los fanáticos de la astrología están interesados en saber cuándo es y a qué hora se podrá ver desde la Argentina.

Qué es un eclipse lunar total y por qué se llama “Luna de Sangre”

Las distintas fases por las cuales pasa un eclipse lunar total hasta llegar a la "Luna de Sangre (Web/Nasa)

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. De esa forma, se proyecta su sombra sobre el satélite natural. Estos ocurren durante la fase de luna llena y suelen ser visibles en la mayor parte del mundo.

Un eclipse total se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Según indica el sitio oficial de la NASA, parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre alcanza la superficie lunar, por lo cual se ilumina tenuemente. Los colores con longitudes de onda más cortas (azules y violetas) se dispersan con mayor facilidad que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja. Estas últimas atraviesan la atmósfera terrestre, mientras que las longitudes de onda más cortas se dispersan. Por ese motivo, la Luna se ve anaranjada o rojiza durante un eclipse lunar total. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se verá la Luna. Este fenómeno se conoce como “Luna de Sangre”.

Cuándo es el eclipse lunar total y a qué hora se podrá ver la “Luna de Sangre” desde la Argentina

Así se verá la "Luna de Sangre" este martes 3 de marzo de 2026

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), el eclipse lunar total ocurre el próximo martes 3 de marzo, fecha que coincide con la Luna llena. Será visible en todo el Océano Pacífico, toda América, este de Asia y Australia.

Sin embargo, es difícil que se pueda ver a simple vista desde la Argentina porque el fenómeno se dará de forma parcial en nuestro territorio y ocurrirá durante el día. El SHN detalla que el eclipse comienza a las 09.49 UT y finaliza a las 13.17 UT. La fase total, que es cuando ocurre la “Luna de Sangre”, será entre las 11.04 UT y las 12.03 UT.

De todos modos, varios medios y organismos especializados en astronomía harán una cobertura en vivo del eclipse, lo que permitirá observarlo aunque no se puede percibir a simple vista en el cielo. Por ejemplo, la NASA suele transmitir este tipo de eventos a través de su canal oficial de YouTube.

Todos los eclipses de 2026

A lo largo de este año, se esperan en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. Ya se pudo apreciar el primero del año, puesto que hubo un eclipse solar anular el pasado 17 de febrero que se pudo ver de forma parcial desde el sur de nuestro país. Este evento es el resultado de cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “Anillo de Fuego” brillante alrededor del borde lunar.

El primer eclipse de 2026 fue el Unsplash

Sin embargo, no falta mucho tiempo para experimentar uno de estos fenómenos, aunque en este caso se trata del eclipse lunar total del martes 3 de marzo.

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver: