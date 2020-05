Mejor, en casa: clubes y suscripciones para disfrutar puertas adentro

Membresías mensuales para entretenernos y brindar con la copa llena, de la mano de Club

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 17:42

Con el furor del e-commerce y el afán por salir de casa lo menos posible, la tendencia a comprar online y recibir a domicilio está llegando a cada vez más hogares. Cuando hablamos de tomar buen vino o probar cervezas artesanales, las suscripciones a clubes son grandes aliadas a la hora de asegurarnos un stock para brindar puertas adentro. Y ni hablar de propuestas que acercan formas de entretenimiento que nos ayuden a salir de la rutina televisiva. Hay aplicaciones educativas con contenido interactivo para niños y también plataformas de teatro y cine on demand con catálogos de obras y películas para todos los gustos. Solo hace falta una suscripción mensual para poder disfrutar de todos estos beneficios con Club LA NACION.

Papumba

En Papumba los chicos de hasta 7 años pueden acceder a más de 500 juegos educativos

Se trata de una aplicación desarrollada por expertos en educación temprana en la que niños de hasta 7 años pueden acceder a un catálogo de más de 500 juegos educativos de calidad. Mediante la suscripción mensual se accede -desde cualquier teléfono o tablet - a cientos de actividades que trabajan distintas habilidades como el pensamiento crítico, el razonamiento, la resolución de problemas, el conocimiento del mundo natural, la creatividad, la memoria, el lenguaje, las emociones y hasta herramientas para lidiar con situaciones de bullying . Los niños pueden jugar sin la ayuda de un adulto, por lo que es un buen recurso para hacer del tiempo en pantalla una experiencia de aprendizaje.

Teatrix

Para los que extrañan ir al teatro, una suscripción a Teatrix es un pase directo a más de 150 obras de Argentina y del mundo, con material adicional como entrevistas, backstage y tráilers

Del 1 al 10, ¿cuánto se extrañan las noches de teatro en Buenos Aires? Si la respuesta tiene dos dígitos, aquí está la solución. Teatrix es la primera plataforma del país que permite ver obras de teatro online en alta definición y desde cualquier dispositivo mediante una suscripción mensual fija. Además de más de 150 obras, el sitio ofrece acceso a material adicional como entrevistas, backstage y tráilers. El catálogo incluye desde los éxitos más recientes de la avenida Corrientes y producciones de Broadway hasta clásicos de todos los tiempos y lo mejor del off porteño. Como novedad, incorporó también el formato pay per view (para quienes quieran comprar el ticket de una obra en particular) y será pionero en la primera gira digital de una obra de teatro (en este caso se trata de Mucho , que estaba en cartel en el Paseo La Plaza y comienza el 29 de mayo una gira por todo el país a través de Teatrix).

QubitTV

Entre las maravillas de QubitTV, una plataforma de cine on demand, está el amplísimo catálogo curado por expertos, que incluye acceso a joyitas clásicas

QubitTv es una plataforma de cine on demand cuyo diferencial es el acceso a cine variado y de calidad. En el amplísimo catálogo, curado por expertos, conviven títulos clásicos con films nacionales y películas independientes con lo mejor de Hollywood. Es el paraíso de cinéfilos, quienes encontrarán aquí el cine de los festivales, el de todo el mundo, el de los directores consagrados, el que no encontramos tan fácilmente ni en el mismo cine (aun si se pudiera ir). Joyas de todos los tiempos, a las que se puede acceder mediante una suscripción mensual fija, en alta definición y desde cualquier pantalla (disponible para teléfono, tablet , computadora, smart TV y otros dispositivos).

Bierful

Para que en esta cuarentena no falten los buenos maridajes, Bierful ofrece una suscripción diseñada a la medida de cada socio

Suscribiéndose a este club de cerveza artesanal, los socios reciben cada mes en su casa una caja de cervezas seleccionadas por un grupo de expertos. Los diferentes tipos de suscripciones (Clásica, Pro o Premium) se diferencian en los estilos, cantidad y categoría de los productos, que van variando mes a mes. Además, los socios tienen descuentos exclusivos en la tienda online y pueden sumar cervezas extras a su pack mensual. Y por ser parte de la comunidad de Bierful, se accede a beneficios y experiencias como cursos, visitas a fábricas y catas, que se reanudarán una vez que vuelva todo a la normalidad. Pero mientras tanto, recibir una caja de cervezas artesanales para degustar en casa es una excusa ideal para organizar un after office con los integrantes del hogar o de modo virtual. ¡Salud!

Bonvivir

La selección de vinos mensuales que envía Bonvivir, el club de vinos más grande del país, es elegido por sommeliers en una cata a ciegas

Con 10 años de trayectoria y más de 20.000 socios, Bonvivir es el club de vinos más grande de Argentina. A través de una membresía, acerca a sus suscriptores una nueva selección de vinos cada mes, compuesta de etiquetas elegidas en una cata a ciegas por un panel de expertos sommeliers. El club ofrece distintas opciones de suscripción, que varían en cantidad de botellas, estilos de vinos y rangos de precios. Hay selecciones exclusivas de vino tinto o blanco (de tres o seis botellas), de alta gama (de dos o cuatro botellas) y hasta de puro malbec (de cuatro botellas). Realizan envíos sin cargo a todo el país y tienen además una tienda online con productos relacionados. Por ser parte de la comunidad, los socios también acceden a contenido exclusivo, información precisa sobre los vinos que reciben (maridajes, notas de cata, detalles de la bodega) y más beneficios.

Para ser parte de Club LA NACION y acceder a más beneficios como éstos, asociate acá .