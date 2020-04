Meryl Streep en bata tomando un martini es la estrella de la cuarentena

La actriz participó en un homenaje a un conocido artista de los musicales y su imagen tomando un martini se convirtió en viral. Crédito: Captura YouTube Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration

Meryl Streep también brilla en cuarentena. Un video de la actriz en bata preparando y tomando un martini relajada y serena se convirtió en una de las mejores imágenes de la cuarentena.

Un grupo de celebrities se organizó para celebrar el noventa cumpleaños de Stephen Sondheim, uno de los compositores más aclamados de Hollywood. La fiesta tuvo lugar en YouTube donde los famosos compartieron sus saludos. Entre ellos, el video de Meryl, que trabajó con el artista en la película Mamma Mía , fue el más destacado.

En plena crisis por el coronavirus, Meryl Streep se convierte en la abanderada de la serenidad. Crédito: Captura YouTube

El evento se denominó Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration . La actriz aparece cantando Ladies who brunch junto a Audra McDonald y Christina Baranski. Mientras una se toma una copa de vino tinto y la otra se sirve whisky, Meryl hizo la diferencia preparando su bebida en una coctelera con una actitud despreocupada para luego beberla con mucho estilo.