Mundial 2026, en VIVO: Francia y España definen al primer finalista y Argentina llega a Atlanta para el duelo con Inglaterra
Las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y reacciones sobre los partidos
La selección argentina ya está en el hotel en Atlanta
La selección argentina llegó esta madrugada al hotel en el que concentrará en la ciudad de Atlanta antes de la semifinal contra Inglaterra. El plantel se trasladó en avión desde Kansas City hasta la capital del estado de Georgia y luego se desplazó en micro hasta la puerta del sitio en donde se hospedarán durante estos próximos dos días.
La Selección Argentina ya está en su hotel en Atlanta para comenzar a preparar el partido ante Inglaterra por la semi del Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2026
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La llegada del seleccionado se dio en medio de un fuerte operativo policial que contó con la custodia especial del equipo S.WA.T. de Georgia y se produjo sin incidentes ni demoras.
En su arribo al hotel, donde los esperaban al menos un centenar de hinchas, los jugadores se mostraron de buen humor, con sonrisas y saludos hacia los simpatizantes argentinos. Algunos bajaron con mochilas y bolsos, mientras que otros lo hicieron bebiendo mate.
El día que Scaloni se peleó con Beckham en la cancha
Poco más de 22 años atrás, Lionel Scaloni y David Beckham tuvieron un fuerte cruce en una cancha cuando estaban en plena actividad profesional como futbolistas.
Pipo Gorosito cruzó a Gary Neville tras sus críticas a dos jugadores argentinos
El entrenador Néstor “Pipo” Gorosito le salió al cruce al exdefensor inglés Gary Neville luego de sus declaraciones sobre dos futbolistas de la selección argentina de cara al enfrentamiento por las semifinales del Mundial 2026. El exjugador de Manchester United había dicho que Cristian Romero y Lisandro Martínez conforman la mejor y también la peor pareja de centrales del mundo, en referencia a que tienen debilidades defensivas, y el DT argentino le respondió.
El plan alternativo de Scaloni: ensayó una línea de cinco para buscar el pase a la final ante Inglaterra
ATLANTA (Enviado especial).- No es un partido más. Por la historia, por la instancia, por el rival. Porque enfrentar a Inglaterra siempre moviliza algo diferente. Y, sobre todo, porque Argentina necesita ofrecer una imagen muy distinta si pretende avanzar sin volver a sufrir hasta el final. Después de la actuación más deslucida del Mundial frente a Suiza, Lionel Scaloni parece dispuesto a mover piezas. Su idea era sostener la base que reapareció ante Egipto hasta el final del torneo, pero el rendimiento colectivo lo llevó a replantearse esa decisión y empezar a buscar otras respuestas. En la práctica de este lunes en Kansas City, incluso, volvió a ensayar un esquema que cada vez lo seduce más y que viene trabajando desde antes del Mundial para una situación límite. Como puede ser, justamente, la semifinal de este miércoles en Atlanta: la línea de cinco.
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