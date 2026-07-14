Mundial 2026, en VIVO: Francia y España definen al primer finalista y Argentina llega a Atlanta para el duelo con Inglaterra

La selección argentina llegó esta madrugada al hotel en el que concentrará en la ciudad de Atlanta antes de la semifinal contra Inglaterra. El plantel se trasladó en avión desde Kansas City hasta la capital del estado de Georgia y luego se desplazó en micro hasta la puerta del sitio en donde se hospedarán durante estos próximos dos días.

La Selección Argentina ya está en su hotel en Atlanta para comenzar a preparar el partido ante Inglaterra por la semi del Mundial.



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La llegada del seleccionado se dio en medio de un fuerte operativo policial que contó con la custodia especial del equipo S.WA.T. de Georgia y se produjo sin incidentes ni demoras.