En los días en los que las altas temperaturas se hacen sentir, muchas personas recurren al aire acondicionado y lo configuran a la temperatura más baja posible con la intención de refrescar rápidamente los ambientes. Sin embargo, lejos de ser una solución eficiente, este hábito puede aumentar el consumo de energía y afectar el funcionamiento del electrodoméstico.

Así lo explicó Miguel Ángel Rojas, técnico especializado en climatización, en una entrevista con La Vanguardia. El experto comparó esta práctica con exigirle constantemente el máximo rendimiento a un vehículo.

Los especialistas recomiendan mantener la temperatura del aire acondicionado entre los 23 y los 24 grados ENDESA - ENDESA

“Lo primero es no poner el equipo a la mínima temperatura porque uno llega con mucho calor. Eso es malo para la persona y para la máquina. Es como poner un auto siempre a máxima velocidad”, señaló.

Por qué no conviene poner el aire acondicionado a la temperatura mínima

De acuerdo con Rojas, el objetivo de estos equipos es mantener una temperatura agradable en el interior de la vivienda. Configurarlos a 18 grados no necesariamente permite enfriar más rápido una habitación, pero puede hacer que el aparato trabaje durante más tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada.

“Si afuera hace 35 grados y dentro pones 18, el choque térmico es enorme y el equipo trabaja muchísimo”, explicó el especialista.

Hay ciertas recomendaciones que son clave para mantener el aire acondicionado en buena forma (Foto: Freepik)

En este sentido, recomendó mantener la temperatura entre los 23 y los 24 grados. Esta configuración permite disfrutar de un ambiente fresco sin exigirle un esfuerzo innecesario al electrodoméstico, además de favorecer el ahorro energético y contribuir a prolongar su vida útil.

Qué otros cuidados ayudan a mejorar el rendimiento del aire acondicionado

Más allá de la temperatura seleccionada, Rojas destacó la importancia de realizar un mantenimiento periódico del equipo. Entre sus principales recomendaciones se encuentran:

Limpiar los filtros al comienzo de cada temporada o cada seis meses.

Contratar a una empresa autorizada para realizar una limpieza profunda de la unidad interior después de un par de años.

Revisar periódicamente el estado y la limpieza de la unidad exterior.

Asimismo, antes de adquirir un aire acondicionado, el experto aconsejó evaluar las características de la vivienda, como el aislamiento térmico, la exposición al sol y el tamaño de las ventanas. Estos factores, junto con una instalación eléctrica adecuada, son fundamentales para garantizar un funcionamiento eficiente.