Contar con la posibilidad de imprimir el calendario de diciembre 2026 permite tener la comodidad de agendar y visualizar las actividades del mes con mayor facilidad y tenerlas presentes de manera rápida y práctica.

Diciembre marca exactamente la llegada del final del año y, con el inicio del verano y las Fiestas de Fin de Año, es un mes cargado de actividades de cierre de ciclo, por lo que resulta elemental tener a mano el calendario completo y así marcar los planes para esta etapa del año.

Diciembre invita a planificar las Fiestas de Fin de Año Pilar Camacho

El calendario de diciembre 2026 para imprimir

Un diseño para imprimir el calendario del mes

Una alternativa para imprimir el mes completo

Un diseño navideño para el mes

En papel se pueden destacar mejor las fechas relevantes del mes

Otra opción para imprimir el mes de diciembre

Cuántos feriados hay en diciembre de 2026

De acuerdo al calendario oficial de feriados y días no laborables, en lo que queda de 2026 hay dos feriados nacionales que tienen carácter de inamovibles y ambos se ubican en el mes de diciembre.

Se trata del martes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, que coincide con la celebración de la Navidad.

Previamente, el lunes 7 de diciembre fue declarado día no laborable con fines turísticos. En ese caso, la jornada difiere de un feriado nacional, y la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

Para muchos argentinos, el primer fin de semana del mes será extralargo y estará formado por el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 de diciembre.

En tanto, en la cuarta semana, habrá un fin de semana de tres días compuesto por el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre.

Cabe aclarar que, aunque el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la Navidad.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026