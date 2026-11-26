El calendario de diciembre 2026 para imprimir en papel en la Argentina
Para tener a mano las fechas importantes del último mes del año es sumamente útil la opción en papel
- 2 minutos de lectura'
Contar con la posibilidad de imprimir el calendario de diciembre 2026 permite tener la comodidad de agendar y visualizar las actividades del mes con mayor facilidad y tenerlas presentes de manera rápida y práctica.
Diciembre marca exactamente la llegada del final del año y, con el inicio del verano y las Fiestas de Fin de Año, es un mes cargado de actividades de cierre de ciclo, por lo que resulta elemental tener a mano el calendario completo y así marcar los planes para esta etapa del año.
El calendario de diciembre 2026 para imprimir
Cuántos feriados hay en diciembre de 2026
De acuerdo al calendario oficial de feriados y días no laborables, en lo que queda de 2026 hay dos feriados nacionales que tienen carácter de inamovibles y ambos se ubican en el mes de diciembre.
Se trata del martes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, que coincide con la celebración de la Navidad.
Previamente, el lunes 7 de diciembre fue declarado día no laborable con fines turísticos. En ese caso, la jornada difiere de un feriado nacional, y la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.
Para muchos argentinos, el primer fin de semana del mes será extralargo y estará formado por el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 de diciembre.
En tanto, en la cuarta semana, habrá un fin de semana de tres días compuesto por el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre.
Cabe aclarar que, aunque el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la Navidad.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
Más leídas de Lifestyle
- 1
- 2
Sin rumbo, un amor lo llevó a Francia y hoy triunfa con costumbres argentinas: “Nos parecemos al francés no parisino”
- 3
Descubrió que era una persona desaparecida a los 33 años y su vida dio un giro radical: “Empecé a darme cuenta que tenía otra familia”
- 4
La rutina de abdominales de tres minutos que recomienda una experta para retomar el ejercicio en casa