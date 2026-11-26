Jane Fonda es conocida por su trayectoria de 60 años en la industria del entretenimiento estadounidense. Además de las películas, se volvió un ícono del fitness en la década de los 80 con el programa Jane Fonda’s Workout, que invitaba a las amas de casa a ponerse ropa de ejercicio, practicar aeróbico y mantener una vida saludable. A sus 88 años, se mantiene radiante y eso es gracias a su rutina que respeta a rajatabla. Conocé de qué se trata.

Fonda dio varias entrevistas a lo largo de su vida, pero de las más recientes que ofreció a The New York Times en 2025, se refirió a sus inicios en la televisión enseñando a hacer deporte y cuidar la figura. Con sorpresa de haber superado los 80 años y con deseos de llegar a los 90, la actriz adelantó cuál era su secreto primordial.

Jane Fonda logra mantener su figura gracias a las caminatas diarias (Foto: Instagram/@janefonda)

Cuidado personal

Fonda le prestó mucha atención a su cuerpo a lo largo de su vida, pese a que siempre mantuvo responsabilidades laborales que la obligaban a descuidar sus horas de sueño o le impedían ir a un gimnasio. Sin embargo, encontró la manera de respetar y cuidar su salud física.

Según dijo al medio estadounidense, su día empieza muy temprano en la mañana y realiza deporte sin perder el tiempo. “Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días”, señaló, a la vez que remarcó que hace hincapié en la regularidad y no en la intensidad. Ella planifica los entrenamientos con conciencia y alterna diferentes grupos musculares. De este modo, la fuerza se mantiene y cada tejido se recupera de mejor manera.

Cada mañana Jane Fonda se levanta a las 5.30 e inicia su día con ejercicio instagram.com/janefonda

Fonda tiene en claro que no quiere dejar de moverse. “Básicamente hago todo lo que solía hacer, solo que más lento”, reconoció y recordó que ella era corredora, pero que a su edad sale a caminar y disfruta de ello: “Me encanta estar al aire libre en el bosque, sobre todo subiendo y bajando colinas”. La estrella de Hollywood es constante con su alimentación saludable que combina con el deporte; así puede preservar un equilibrio en su vida.

Por otro lado, es consciente de que el descanso es una parte importante de su salud. Aseguró que respeta las recomendaciones médicas y duerme entre ocho y nueve horas diarias. “Tengo un horario de granjero”, indicó, en referencia a que se acuesta temprano y se levanta temprano en la mañana. El propósito es tener energía durante toda la jornada y rendir tan bien como sus responsabilidades lo requieren.

Jane Fonda disminuyó el consumo de carne roja y de pescado, come en su mayoría frutas y verduras Reuters

Acerca de la alimentación, en 2022 dijo a la revista Vogue: “Llevo una dieta bastante sana. No soy estricta. Reduje mucho el consumo de carne roja. Disminuí el consumo de pescado porque las reservas están a la baja. Como verduras. Como ensaladas. Como alimentos frescos. Simplemente tengo cuidado con lo que como. No consumo mucho azúcar tampoco”.