Molusca Pinamar, el restaurante porteño que desembarcó en la costa y servirá ostras todos los días

Molusca es, hoy en día, una parada infaltable en el recorrido gastronómico de todos los porteños (y turistas) aficionados del buen comer. Ubicado en el primer piso de las exclusivas oficinas de Line Park Office, el restaurant estilo neoyorquino no solo ofrece lo mejor de la cocina marina sino que cuenta una característica poco vista en la Argentina que vino directamente importada de los restó de Estados Unidos: el after office de ostras.

Molusca Pinamar ofrece un menú centrado en la gastronomía de mar instagram @moluscapinamar

Ahora, ya convertido en un éxito rotundo en la Capital, el chef Dante Liporace -su dueño- se animó a expandir sus horizontes y abrió una sucursal a Pinamar, en donde se prepara para enfrentar su segunda temporada de verano con uno de los menús más vanguardistas que la cocina local tiene para ofrecer.

Ubicado en De la Sirena 69 en la intersección con la Avenida Arquitecto Jorge Bunge, en Molusca Pinamar -al igual que la versión palermitana- el molusco bivalvo es la estrella principal. Aunque por el momento no está disponible el moderno after office, las opciones son suficientes para satisfacer hasta al comensal más exigente.

Plato de Molusca, el popular restaurante estilo neoyorkino ubicado en Palermo que ahora abrió una sucursal en Pinamar Mariana Eliano

Si lo que se desea es comer ostras, se las puede elegir con tabasco -salsa picante oriunda de Estados Unidos- y limón o gratinadas. En cuanto a entradas, hay diversos platos que van desde bocados de merluza negra con palta hasta rabas acompañadas por mayonesa de kimchi -preparación coreana hecha a base de repollo fermentado-.

No obstante, también cuenta con platos pensados para quienes no desean comer pescado, como el clásico ojo de bife a la parrilla o el infalible risotto con hongos y limón. Finalmente, como broche de oro, el menú de postres cuenta con zapallos en almíbar con queso brie, torta de chocolate o flan mixto de coco, ideales para aquellos que no pueden terminar una buena cena sin un bocado dulce.

El chef Dante Liporace

Poco después de la inauguración que tuvo lugar un año atrás, Dante Liporace expresó en sus redes sociales: “Estoy cansado pero feliz, llevamos poco menos de un mes en Pinamar y tenemos el salón repleto todas las noches. Pensar que hubo quienes dudaron de nuestra capacidad, que creyeron que íbamos a arrugar cuando tuvimos que posponer la fecha de apertura. Nada de eso, estábamos preparándonos para lo que se venía”.

