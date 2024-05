El pueblo de Florida a cinco horas de Tampa que se destaca por su exquisita oferta gastronómica

Escuchar

Dentro de su extenso territorio, Florida cuenta con una amplia variedad de lugares imperdibles que ofrecen distintas atracciones a todo aquel que decida visitarlos. Entre todos esos distritos, el pequeño pueblo Apalachicola se destaca, entre otros aspectos encantadores, por su gran oferta gastronómica.

Apalachicola es un pequeño pueblo fundado en la década de 1830 cityofapalachicola

Este lugar se encuentra en el condado de Franklin, en la región de la Costa Esmeralda, a orillas del río Apalachicola, cerca de su desembocadura en el Golfo de México. La ciudad, que está rodeada de una hermosa naturaleza, incluyendo la bahía de Apalachicola y el parque Estatal Apalachicola River Wildlife, tiene alrededor de 2600 habitantes. Es reconocida a lo largo de EE.UU. por sus mariscos frescos, pero especialmente por sus ostras.

El lugar es conocido por sus sabrosos mariscos City of Apalachicola

La región, también llamada “Capital Mundial de las Ostras”, tiene esta especie en abundancia que se atribuye a las condiciones únicas del agua y la alimentación de las ostras en la región. Los visitantes pueden disfrutar de deliciosos platos de mariscos en los numerosos restaurantes locales, así como participar en excursiones de degustación y tours de pesca.

Cabe destacar que cerca del 90% de las ostras que se comercializan en todo el estado vienen de este pequeño poblado. De esta forma, la industria ostrícola es una parte integral de la comunidad de Apalachicola y contribuye significativamente a la economía local. La ciudad cuenta con numerosas empresas y marisquerías que se especializan en la venta y preparación de ostras frescas, así como en la exportación de ostras a otros mercados.

Uno de los principales atractivos turísticos es el tour de pesca City of Apalachicola

Entre los locales gastronómicos más destacados del pueblo están The Owl Cafe, Hole in the Wall Seafood y Apalachicola Seafood Grill. En estos y otros restaurantes se puede probar toda clase de comida con productos de mar.

Los locales gastronómicos se destacan por la comida de mar que ofrecen City of Apalachicola

“Restaurantes, tiendas y bares de pueblo pequeño ofrecen una variedad de delicias para ciudadanos y visitantes por igual. Una fascinante historia y cultura marítima, abundantes recursos naturales, mariscos locales frescos y ciudadanos leales y resistentes crean una calidad de vida incomparable aquí en la península de Florida”, reza el sitio oficial del pueblo. “Apalachicola es una comunidad unida de personas trabajadoras y amigables que disfrutan de la buena vida que la preservación histórica meticulosa, la hermosa vida silvestre y el fácil acceso al agua permiten. Cada día en nuestra hermosa ciudad comienza con un amanecer brillante reflejándose en la bahía de Apalachicola y termina con un atardecer rojizo sobre kilómetros de tierras salvajes”, destaca.

Cómo llegar a Apalachicola desde Tampa en auto

Apalachicola se encuentra a 498 kilómetros en auto de la ciudad de Tampa, lo que significa un viaje de poco más de cinco horas, dependiendo de la hora, el día y la velocidad a la que se traslade el vehículo. Según el camino recomendado por Google Maps, los viajeros deben tomar la ruta FL-589 N durante casi 108 kilómetros, desviarse en la FL-44 W hacia la izquierda y continuar por esa carretera los siguientes nueve kilómetros hasta desembocar en la US-98 N. Ya en esa ruta, los automovilistas deben manejar durante 270 kilómetros y salir a la US-319 S, la cual los llevará hasta el destino.

