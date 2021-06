Momento impactante: graban a un joven cuando destroza un Porsche valuado en 800 mil euros

Un joven fue filmado mientras destrozaba el capó de un Porsche estacionado en la calle con una herramienta de metal. Ryan Hambrook, de 28 años, manejaba por Folkstone Road en Dover, Kent, y quedó atónito al ver la situación, por lo que decidió grabarla con su teléfono.

El video en el que se puede ver al agresor, presuntamente un adolescente, junto a dos adultos, un hombre y una mujer, fue captado el pasado viernes 25 de junio. En las imágenes, hay dos autos deportivos de la marca Porsche, un Cayman rojo y un 911 negro, estacionados en la calle.

Tuvo un ataque de furia y destrozó un Porsche estacionado

El joven charla con el hombre más grande, quien está al otro lado de una reja, del lado de la calle. El adulto es quien le entrega la herramienta y le da las referencias de dónde debe golpear. Seguido, el chico salta la valla y procede a destrozar el coche negro, durante alrededor de 50 segundos.

Según consignó The Sun, se trata de un vehículo valuado en 330.000 euros, cuyo valor podría alcanzar hasta 800.000 luego de que los modelos dejaron de fabricarse en 2007.

“Volvía del trabajo y vi al tipo mayor parado encima del coche golpeándolo. Supuse que no era el dueño del auto y que el propietario querría todas las pruebas que necesitara, así que lo grabé hasta que obtuve suficientes pruebas y luego conduje a casa”, contó Ryan en diálogo con Deadline.

Y agregó: “Me sorprendió ver lo que ocurría, no es algo que se vea todos los días. Folkestone Road no es la mejor de las zonas, pero nunca había visto algo así. Solo pensé: ‘Bueno, eso no se ve todos los días’”.

Además del hombre y el adolescente, en la filmación se puede ver a una mujer parada cerca de ellos observando la situación.

Ryan compartió el video en las redes sociales y recibió cientos de comentarios en los que los usuarios cuestionaron la actitud del resto de los testigos del ataque. “La gente que pasaba por delante, ni siquiera miró”, escribió un usuario. Otro, indagó: “¿Estamos tan acostumbrados a este comportamiento en Dover que la gente ni siquiera pestañea?”.

Un tercero apuntó contra los agresores y señaló: “Esto es escoria, espero que hayan sido reconocidos”.

Ryan fue felicitado por los usuarios por haber podido filmar estas imágenes, que son un importante aporte para dar con el responsable de los destrozos.

Algunos usuarios de las redes sociales especularon con que fue el propietario del automóvil el que alentó los daños, ya que uno comentó que el coche había sido encontrado más tarde, abandonado al lado de una ruta. Luego, esta versión fue confirmada por la policía local.

Según consignó Deadline, una fuente cercana al incidente confirmó que el hombre mayor que se ve en el video era el dueño del vehículo. Este miércoles un portavoz de la policía de Kent declaró: “La Policía de Kent recibió un informe de posibles daños criminales a un automóvil en Folkestone Road, Dover a las 6.10 pm el viernes 25 de junio de 2021″.

Y detalló: “Los agentes asistieron y hablaron con el propietario registrado del vehículo, quien dijo que había dado permiso para que se produjeran los daños y que no se reportaron delitos”.

LA NACION