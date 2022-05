Mostraron el deplorable estado de la habitación que reservaron y se impactaron con la respuesta del gerente

Una cadena de hoteles quedó envuelta en una polémica luego de que dos turistas se quejaran del estado en el que se encontraron la habitación. El desagradable episodio le sucedió a Tom Bradey y James Mills, quienes fueron los encargados de denunciar el hecho en las redes sociales y las plataformas donde se anuncian las promociones hoteleras.

Todo sucedió cuando Tom y James decidieron hacer un viaje por la ciudad de Bournemouth, Inglaterra, donde se hospedaron en un hotel asociado a la cadena llamada Travelodge. Según explicó uno de los jóvenes, al llegar al establecimiento se encontraron con una desagradable sorpresa sobre la cama y el estado del baño, a tal punto de que una de las empleadas había salido “asqueada” del lugar. “El colchón estaba en tal estado. Había una mancha amarilla allí, que realmente no quiero saber qué es”, indicó y aclaró que sospechaba que aquello fueran “marcas de orina”.

Según relató Tom a The Mirror, en el establecimiento llamado Cooper Dean Travelodge de esa ciudad había solo una empleada a cargo de limpiar todas las habitaciones del lugar y que “lo hacía bajo amenaza de los clientes” que la perseguían por los pasillos.

En ese medio también indican que la cadena de hoteles tenía una “escasez crítica de personal”, y solo había una empleada para la limpieza del lugar que tiene alrededor de 30 habitaciones. Después de la queja de los amigos, la mujer accedió a ordenárselas y “convertirla en una habitación aceptable”. El precio del hospedaje, según ellos mismos contaron, les costó £ 78 por noche.

El estado del colchón The Mirror

Por otro lado, Tom señaló que vivió una experiencia similar en un hotel de Sheffield, en condado de Yorkshire del Sur, donde las sábanas estaban “insoportablemente caliente” y dentro del hotel había sentido demasiado calor. “Se veía realmente limpio y presentable por fuera y cuando entrabas en el área del vestíbulo, olían a limpio, ambos olían realmente a limpio”, contó.

Si bien el joven explicó que antes de tomar la decisión de hospedarse en ambos sitios habían leído las críticas en la parte de los comentarios de la página, le había dejado el beneficio de la duda a los hoteles “pensando que las personas que ya habían escrito malas observaciones, simplemente estaban encontrando cualquier falla para recuperar su dinero”.

Los amigos compartieron un viaje que tuvo algunas sorpresas Instagram

En ese sentido, Tom agregó que después de encontrarse con esta situación desagradable de las sábanas con una mancha de orina y las almohadas sucias, se quejó con el gerente y un miembro del servicio de limpieza, pero que estos lo miraron como si realmente no les importara. “Sentí como si estuvieran diciendo ‘conocemos estos problemas, pero no eres la primera persona en llamar nuestra atención y definitivamente no serás el último’”, relató.

El estado de la almohada The Mirror

“La única razón por la que me preocupé por la limpieza fue porque la sábana no estaba metida, parecía que la habían tirado. Pensé ‘solo voy a echar un vistazo, y ahí fue cuando empezamos a ver los problemas”, recordó. Por otra parte, explicó que a eso se le sumó otro episodio desagradable: “El asiento del inodoro estaba sucio, la ropa de cama con marcas por todas partes y una mancha en la pared. La chica de la limpieza estaba asqueada”.