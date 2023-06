Mostró lo que pasa en Países Bajos si escuchás música sin auriculares y sorprendió a todos

escuchar

Las redes sociales están colmadas de videos similares al que compartió Gonzo en su cuenta de TikTok, donde mostró la reacción que tuvieron los pasajeros de un colectivo en Países Bajos al oírlo con la música en alto. A modo de reflexión, el usuario se preguntó qué sucedería en Sudamérica y lo comparó con lo que pasa en esos países a la hora de utilizar el transporte público. Sin embargo, recibió una ola de críticas por parte de los latinoamericanos.

El polémico video de un usuario de Tiktok sobre su viaje en colectivo en Países Bajos

El argentino graficó a la perfección una norma que suelen respetar los neerlandeses al momento de viajar en un colectivo. Si bien en ciertas localidades de Sudamérica existen normas que prohíben la reproducción de música en alta voz, el tiktoker invitó a imaginar qué sucedería si en los países de la región reaccionaran como en la nación europea.

“Imaginá esto en Sudamérica”, comenzó Gonzo su video que más tarde publicó en su perfil oficial: @viajerosecrets. Allí mostró el paso a paso desde que subió al colectivo desde una respectiva parada hasta el momento en que capturó el rostro del resto de las personas y la reacción del chofer, quien tuvo una actitud que al menos en Argentina se tomaría como “crítica”.

Luego relató: “Imaginate esto en un colectivo en Argentina. Primero, algo inusual es que respetan para subirse el orden de llegada a la parada del micro. Pero los voy a dejar unos segundos a ver si se dan cuenta de lo que les digo que es diferente a Sudamérica”. En ese instante, grabó a varias personas con auriculares y registró el silencio pleno que existía dentro del transporte.

El usuario de TikTok recibió el repudio de sus seguidores tras su comparación con Países Bajos (Fuente: TikTok/@@viajerosecrets)

“Lo que pasó es que yo me subí al colectivo y me puse a editar un video, sin darme cuenta de que al volumen lo tenía un poquito alto por los ruidos de la calle, hasta que un pasajero me avisó que el colectivo estaba detenido por mi culpa”, detalló sorprendido el usuario al tiempo que enfocó la cámara al rostro del chofer.

“Me di vuelta y miré que el chofer estaba esperando que lo viera y me dijo que no estaban permitidos los ruidos altos y la traducción textual: ‘nada que alterara la paz de los otros pasajeros’”. Antes de finalizar el video, Gonzo concluyó: “Así que como ven. Cada uno tiene sus auriculares si quieren escuchar música o por ahí un audio. Y en los trenes hay lugares en los que tenés que hacer silencio absoluto”.

Luego de la experiencia del tiktoker, su video cosechó más de 200.000 Me Gusta y superó los 2000 comentarios, en los cuales, miles de latinoamericanos depositaron en aquella sección sus opiniones al respecto. “Che, en Argentina se respeta el orden para subir también”; “Igual que en Argentina, no veo la diferencia”, “Es más lindo el ruido latinoamericano”; “Acá es el chofer el que pone la música”; “En Colombia no se pueden hacer ruidos, si lo hacés te regañan”; “Un lujo”; “Eso es civilización” y “En Paraguay también es así”, fueron las respuestas más tajantes que recibió el usuario, muchos de ellos en contradicción a lo que señaló.

LA NACION