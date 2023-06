La teoría que habla de un presunto affaire entre Taylor Swift y Federico Bal que hizo estallar las redes

escuchar

En medio de la revolución que generó en la sociedad argentina la llegada de Taylor Swift a nuestro país con su Eras Tour el 9, 10 y 11 de noviembre, surgió esta semana una teoría entre las fanáticas de la cantante que habla de un presunto affaire con Federico Bal. Tras su separación con Matty Healy, los usuarios convirtieron en tendencia a lo largo de dos días el nombre de la oriunda de Nashville y el hijo de Carmen Barbieri.

Luego de la batalla de las llamadas “swifties” (fans) para conseguir un lugar en el primer concierto de Taylor, se sumó una corriente que especuló con el romance de Fede Bal. En Twitter no faltaron aquellos que solicitaron el nacimiento de esta pareja con un fin benéfico, no solo para la cantante sino para el pueblo argentino, ya que dentro de su repertorio existirían canciones en honor a la Argentina.

“Ahora que parece que Taylor está soltera tendríamos que engancharla con Fede Bal así se destruyen mutuamente y tenemos discografía y gira relacionada a Argentina para los próximos 50 años”, escribió una usuaria en la que compartió una foto del hijo de Barbieri, al tiempo que otra expresó tajante: “Necesitamos un tipo que le cause secuelas para que escriba el mejor álbum de la historia. Calentá que entras, rey”. Una tercera comentó: “Para mí me parece que re van juntos Fede, no bajes los brazos tigre”. En tanto, una cuarta dijo: “Mejor así se queda a vivir por siempre acá”.

No obstante, el mismísimo Bal generó revuelo tras compartir en la misma red social un mensaje en dirección a las seguidoras de Taylor. “You can write my name in your blank space (Podés escribir mi nombre en tu espacio negro Taylor Swift). Quiero que sepan que las leo hermanas”.

Ese último texto causó la indignación de algunas fanáticas, que a diferencia de quienes apoyaron la relación de la oriunda de Nashville con Fede, rechazaron cualquier tipo de especulación, por más que sea ficticia. “No te acerques a ella”; “No pasarás”; “¿Hermanas?”; “Alejate” y “¿Qué flashea?”, fueron algunos de los mensajes depositados en la sección de comentarios.

En cuanto a la separación de Swift y Healy, según el medio estadounidense TMZ, una fuente cercana a la cantante señaló: “Taylor y Matty terminaron. Ambos están extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles entre sí. Los amigos de Taylor quieren lo mejor para ella y no les sorprende que su relación se esfume, ya que recientemente salió de una relación a largo plazo”.

La última vez que la cantante se mostró en público con su pareja fue este 25 de mayo, en una romántica cena, lo que pareció una cita. De momento, ninguno de los dos brindó detalles de su ruptura y aún no trascendieron los motivos. Hay quienes especulan que habría un tercero en discordia, ya que en la reciente gira que realizó Healy por Dinamarca con su show The 1975, fue visto junto a un hombre de seguridad del escenario a quien lo habría besado. Más allá de los diversos postulados en su entorno, la cantante se mantiene en alza gracias al profundo amor de sus fanáticas.

