Volvía de viaje de Ibiza y al aterrizar en EE.UU. se despertó en un lugar insólito del avión

Un hombre se fue de vacaciones a Ibiza. Mientras regresaba a su país natal, despertó en un lugar inédito dentro de la aeronave. Un reciente video de TikTok muestra cómo el pasajero sale del compartimiento donde se coloca el equipaje de mano. Al parecer, sus amigos le jugaron una broma que se volvió viral.

La publicación la hizo el usuario @domdolla, quien aparentemente viajaba en el mismo avión, que salió desde la isla española hacia el condado de Jefferson, en Colorado. “Un minuto estás en un club de Ibiza, al siguiente te despiertas en el vagón superior de Ryanair”, fue la descripción que utilizó en el clip. En la aeronave, las divertidas vacaciones se volvieron un tormento para el sujeto, que quedó encerrado.

En las imágenes se ve cómo el pasajero intenta bajarse de ese sitio mientras el resto de sus compañeros de vuelo desembarcan. “40 tipos en la parte trasera del avión se estaban divirtiendo. Empujaron a su compañero allí cuando el avión aterrizó”, describió el productor australiano de música Dominic Matheson, quien hizo la publicación.

Un hombre se subió al compartimiento de almacenaje de un avión

Después, cuando el sujeto ve que ya está a punto de poder bajar del compartimento y se percata de que ya no corre ningún tipo de peligro, se empieza a reír junto con los demás pasajeros a su lado. En tanto, las demás personas toman sus pertenencias para bajar y otras permanecen sentadas en su puesto mientras esperan su turno.

La grabación dura tan solo 11 segundos, pero causó un gran despliegue de reacciones por parte de la comunidad virtual. No se especificó qué hacia el hombre en el compartimiento, pero los usuarios no dudaron en hacer sus comentarios y suposiciones.

No se sabe si el hombre viajó en un asiento normal durante el vuelo o si estuvo allí todo el tiempo Unsplash

“Se mantuvo en la cima”

Hasta el momento, el clip acumula poco más de 850 mil reproducciones. “Nota personal: saltarse Ibiza”; “Mi respeto por irse allí durante un vuelo”; “Al menos se mantuvo en la cima hasta el final”; “Seguro intentó conseguir un ticket de avión de última hora a Ibiza, pero eran caros y prefirió subirse ahí”; “Si esto no me pasa cuando vaya a Ibiza, no quiero ir”; “No puedo creer lo que veo”, escribieron.

Otra inesperada broma en un vuelo

En meses pasados, se viralizó cómo un tiktoker colombiano, identificado como José Chica, tuvo una arriesgada idea que descolocó a más de una persona mientras volaba en un avión. Mediante la opción de enviar mensajes entre usuarios de iPhone a través de AirDrop, el influencer mandó una imagen que hizo surgir uno de los peores temores de los pasajeros y de la tripulación: tener a un piloto distraído.

Un pasajero hizo de las peores bromas a bordo del avión

El clip muestra cómo el creador de contenido usa la aplicación para intercambiar los archivos. Si bien no deja constancia de las reacciones de los pasajeros, se da a entender que la reacción de más de uno es de nervios. Cualquier persona que planee una broma en la aeronave debe saber que éstas no siempre terminan bien, dado que, en el historial de inconvenientes al aire, varios pasajeros fueron expulsados y, en casos más extremos, sus travesuras tuvieron consecuencias penales.

