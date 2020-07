Se cumplen 47 años de la misteriosa muerte de Bruce Lee

Bruce Lee popularizó en occidente las artes marciales gracias a sus películas. Fuente: Pinterest.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 02:00

Bruce Lee aún hoy es considerado una de las grandes leyendas de las artes marciales, no sólo por llevar esta disciplina a lo más alto y sino porque también la convirtió en un fenómeno popular gracias a sus películas. Su increíble carisma y sabiduría, que demostraba en cada una de sus entrevistas, obligó a que el mundo occidental le prestara más atención a la cultura oriental.

Aunque nació un 27 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, Bruce vivió gran parte de su infancia en Hong Kong, en donde comenzó a estudiar artes marciales a los 13 años. Ya a los 18 regresó a los Estados Unidos y comenzó a estudiar Filosofía. A su vez, abrió escuelas en donde enseñaba su disciplina y la comenzó a perfeccionar.

La llamó Jeet Kune Do o "el camino del puño interceptor", del cual destacaba que no tenía que tener un estilo en particular o una forma. Gracias a la serie El Avispón Verde, se hizo muy popular dentro del mundo de la televisión y con sus películas que rápidamente se convirtieron en clásicos como Operación Dragón y Puños de Furia. Su nombre resonaba en todos lados.

Su estilo único lo destacó por sobre todas las figuras de acción de Hollywood. Fuente: Pinterest

Lee se casó con Linda Cadwell en 1964 y tuvieron dos hijos: Brandon, quien murió de forma trágica durante la filmación de una película, y Shannon. A los 32 años, el 20 de julio de 1973, Bruce Lee falleció a causa de una hipersensibilidad alérgica al meprobanato, uno de los componentes químicos del Equagesic, un analgésico para el dolor de cabeza.

Aquella noche el productor Raymond Chow, llamó a la casa de Bruce porque este no había asistido a una cena, y su esposa Linda le respondió que se encontraba durmiendo. Cuando fue a despertarlo Bruce no reaccionaba, había entrado en estado de coma. A pesar de los masajes cardíacos que le realizaron al llegar al hospital, el actor había fallecido.

Hasta el día de hoy todavía, su muerte deja abiertos varios interrogantes. Un médico especialista aseguró que las reacciones alérgicas a los fármacos suelen visibilizarse con una hinchazón irregular en el cuello o insuficiencia respiratoria, cosa que no sería tan clara. Otros piensan que Lee murió a causa de un síndrome de muerte súbita inesperada, derivada de la epilepsia Sudep, síndrome que no se identificó hasta 1995. Todos enigmas derivados de su impecable estado físico. Para el momento de su muerte, los médicos aseguraron que su cuerpo no representaba más de 18 o 20 años biológicos.

La autopsia de Lee demostró que su cerebro se había inflamado masivamente comprimiéndose dentro de la caja craneal. No había lesiones externas visibles, pero tenía Equagesic en su organismo.