¿Cómo hacer que las suculentas crezcan más rápido?

En la actualidad, las suculentas se convirtieron en las protagonistas indiscutidas de la decoración de interiores y jardines gracias a su belleza geométrica y su bajo mantenimiento.

Sin embargo, para muchos el crecimiento pausado de estas plantas puede resultar un poco frustrante. Aunque por naturaleza las suculentas son de crecimiento lento debido a su metabolismo adaptado a entornos áridos, existen muchas técnicas específicas para poder “activarlas” y lograr que desarrollen tallos más robustos y hojas más carnosas en una menor cantidad de tiempo.

Los días previos a los cambios de estación constituyen el momento ideal para aprovechar y realizar los ajustes necesarios en su entorno. El crecimiento acelerado no se logra forzando a la planta, sino optimizando los recursos que recibe a diario: luz, nutrientes y el espacio de sus propias raíces.

A continuación, los factores clave para acelerar el crecimiento de tus suculentas.

1 La importancia de la iluminación adecuada

La luz es el combustible más importante de las suculentas.

Una planta que no recibe suficiente luz dedicará toda su energía a estirarse (etioledarse) en busca de claridad, volviéndose cada vez más débil y pálida.

Luz solar directa : la mayoría de las especies necesitan al menos 6 horas de sol indirecto brillante o sol directo suave (evitando el mediodía de verano).

: la mayoría de las especies necesitan al menos 6 horas de sol indirecto brillante o sol directo suave (evitando el mediodía de verano). Ubicación: si están en interior, la ventana más luminosa de la casa es su lugar. Cuanta más luz reciban, más rápido realizarán la fotosíntesis y, por ende, más rápido crecerán.

El tiempo de luz solar es un factor determinante Shutterstock

2 El sustrato y el espacio de las raíces

Muchas veces, las suculentas se estancan porque sus raíces no tienen espacio para expandirse o porque el suelo está demasiado compactado.

Maceta adecuada: para que la suculenta crezca, hay pasarla a una maceta un poco más grande, dos o tres centímetros más que la anterior. Esto le da el mensaje a la planta de que puede seguir expandiéndose.

para que la suculenta crezca, hay pasarla a una maceta un poco más grande, dos o tres centímetros más que la anterior. Esto le da el mensaje a la planta de que puede seguir expandiéndose. Sustrato poroso: utilizar una mezcla que contenga perlita, vermiculita o arena gruesa. Un suelo aireado permite que las raíces crezcan con menor esfuerzo y absorban mejor el oxígeno.

3 Riego estratégico y fertilización

El riego excesivo pudre las raíces, pero el riego escaso las pone en modo ahorro.

La clave es el método de remojo y secado.

Riego profundo : regar hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. Esto asegura que todas las raíces reciban humedad. Luego, no volver a regar hasta que la tierra esté completamente seca.

: regar hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. Esto asegura que todas las raíces reciban humedad. Luego, no volver a regar hasta que la tierra esté completamente seca. Abono de temporada: durante marzo, aplicar un fertilizante específico para suculentas o cactus (bajo en nitrógeno y rico en potasio) una vez al mes puede darles el empujón extra de energía que necesitan para cerrar el ciclo de crecimiento antes del invierno.

El cambio de macetas es un aspecto clave para el correcto crecimiento de las suculentas Shutterstock

La paciencia sigue siendo parte del arte de cultivar suculentas. Aplicar estos consejos permitirá que las plantas alcancen su máximo potencial en menor tiempo, luciendo sanas y coloridas. Recordar que una planta saludable siempre crecerá más rápido que una estresada, por lo que el equilibrio es la regla de oro en el jardín.