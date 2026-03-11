Las efemérides del 11 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumplen 22 años de los atentados del 11M en Madrid.

Se llama así a los ataques de origen yihadista ejecutados el jueves 11 de marzo de 2004 contra distintos objetivos en la capital española. Entre ellos estaba la estación de Atocha, la más importante de Madrid, que es utilizada por unos 100 millones de pasajeros anuales. En este día que se recuerda en todo el mundo como 11M, más precisamente a las 7.37, tres bombas estallaron en un tren de cercanías que acababa de ingresar a dicha estación; tres minutos después se produjo otro atentado con bomba en una formación proveniente de Alcalá de Henares. A su vez, dos bombas más explotaron en un tren detenido en la estación del Pozo del Tío Raientorno, y una más en un convoy en la estación de Santa Eugenia.

Los ataques dejaron 192 muertos y aproximadamente 1800 heridos, por lo cual es considerado el atentado más sangriento sufrido por el continente europeo. Aunque en un primer momento fuentes oficiales vincularon las explosiones con el grupo terrorista vasco ETA, más tarde la organización yihadista Al Qaeda se atribuyó los atentados, que reivindicaron como una represalia contra la participación activa de España en la coalición internacional comandada por Estados Unidos que invadió Irak en 2003.

Efemérides del 11 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1842 - Nace Leandro N. Alem, caudillo radical, jurisconsulto, legislador y diplomático argentino.

1871 – Como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, se habilita en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita.

1921 - Nace Astor Piazzola, compositor y bandoneonista argentino.

1940 - Nace el cantautor y poeta argentino Alberto Cortez.

1957 - Nace el conductor y periodista Nicolas Repetto.

1965 - Nace la modelo venezolana Catherine Fulop.

1965 - Nace el músico y productor argentino Juanchi Baleiron.