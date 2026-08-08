Mundo BLACK: 6 beneficios para los socios más exclusivos de Club LA NACION

Los socios BLACK de Club LA NACION tienen su propio ritmo. Más descuentos, mejores condiciones y acceso a propuestas que elevan la experiencia cotidiana. A continuación, seis marcas que hacen la diferencia: desde una mansión convertida en restaurante en Recoleta hasta una tienda de quesos y fiambres de autor en Zona Norte, pasando por moda, papelería de diseño y equipaje francés.

Tannat & Co

Este mercado de especialidades ofrece una cuidada curaduría gourmet

Sitio web: www.tannatco.com.ar

Beneficio: 20% para socios BLACK los miércoles

El dato: el nombre homenajea al tannat, la cepa tinta de carácter intenso y largo en boca

Tannat & Co es una propuesta que pone el vino en el centro de la experiencia. Este mercado de especialidades ubicado en San Isidro combina curaduría, calidad y experiencia. Su selección de vinos, bebidas y productos gourmet está pensada para disfrutar, regalar y compartir momentos con buen gusto y un diferencial real en cada elección.

Luxo

Luxo propone ropa sin género ni edad

Sitio web: www.luxo.com.ar

Beneficio: 20% para socios BLACK todos los días hasta el 31.8

El dato: además de su local insignia en Palermo, la marca tiene puntos de venta en distintas localidades del conurbano y hasta en La Rioja

Fundada en 2013, Luxo es una marca argentina de indumentaria con fábrica textil propia en Villa Santa Rita que diseña y produce prendas pensadas para acompañar las experiencias más intensas e inolvidables. Su propuesta se basa en la ropa sin género, asegurando que buscan representar “almas libres y revolucionarias”. Así, combinan estilo contemporáneo con calidad de producción local.

Milión

Cocina de autor en un entorno único en plena ciudad, la propuesta de Milión

Sitio web: www.milion.com.ar

Beneficio: 20% en café y patisserie y en almuerzos y cenas y 3x2 para socios BLACK en la Vinoteca de Tienda Milión, todos los días

El dato: Milión funciona desde fines de los 90 en una mansión de estilo art nouveau de Recoleta y fue elegido por Time Out como uno de los bares más bellos de América del Sur

Ubicado en Paraná 1048, en Recoleta, Milión es una de las experiencias más singulares de la gastronomía porteña: un bar, restaurante y espacio cultural instalado en una mansión de principios del siglo XX, con jardín, terraza, salones íntimos y una escalera de piedra que ya es parte del imaginario de la ciudad. Su vinoteca ofrece más de 100 etiquetas seleccionadas de bodegas argentinas.

Monoblock

El local del Barrio Chino es uno de los más convocantes

Monoblock es una marca argentina de papelería, agendas y objetos creativos con una editorial propia y una comunidad de seguidores muy fiel. Su catálogo incluye cuadernos con tapas ilustradas, agendas de autor diarias y semanales, calendarios, washi tapes, puzzles, tarot, oráculos y libros de arte, bienestar y autoconocimiento. Con locales en Buenos Aires y tienda online con envíos a todo el país, es el destino para los que buscan que hasta el cuaderno de trabajo tenga algo especial.

Emporio Gourmet

Las picadas de Emporio Gourmet ofrecen una variedad para todos los gustos

Sitio web: www.emporio-gourmet.com.ar

Beneficio: 20% para socios BLACK en picadas todos los días

El dato: tienen su propia cava de quesos madurados donde el proceso de estacionamiento se realiza en el local, lo que garantiza productos en su punto óptimo de maduración al momento de la compra

Ubicado en Rincón de Milberg, Emporio Gourmet es la referencia de Zona Norte para los amantes de los buenos quesos, fiambres y delicatessen. Su propuesta combina salumería italiana y española, quesos especiales con venta por horma y al peso, bebidas de autor, aderezos y salsas, todo con degustación incluida para que la elección sea siempre informada. Las picadas se arman con crudo ibérico, lomo horneado, salame, brie, gruyere y Holanda, con posibilidad de personalizar según preferencia.

Karpatos

¿Pensando en renovar el equipaje? Karpatos ofrece una amplia selección.

Sitio web: www.karpatos.com.ar

Beneficio: 15% para socios BLACK todos los días

El dato: además de valijas y mochilas, tienen una línea de luncheras, riñoneras, organizadores de equipaje y accesorios de viaje que permiten armar un kit completo para cualquier salida

Karpatos es una marca argentina de equipaje y accesorios cuya propuesta combina diseño cuidado, materiales resistentes y precios accesibles. Su catálogo abarca desde carry on de cabina hasta valijas grandes, mochilas escolares y de viaje y bolsos para el día a día.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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