Murió la influencer Marta Oliveira a los 33 años: “Perdimos la batalla, ninguna frase puede explicar la magnitud del dolor”

La influencer Marta Oliveira murió este martes a los 33 años. Su esposo, Marcus Vinicius, también influencer , con quien tenía tres hijos, anunció su muerte en un extenso comunicado en redes sociales, donde ambos contaban con casi un millón de seguidores y compartían su rutina familiar.

Según el diario Quem, la pareja de Marta, con quien estuvo casada durante 15 años, informó que aún no se ha determinado la causa de su muerte, pero que ella había sido hospitalizada tras someterse a una cirugía estética.

“Bueno, amigos... PERDIMOS LA BATALLA. Todavía me cuesta mucho escribir estas palabras. No creo que ninguna frase pueda explicar la magnitud del dolor que siento ahora mismo”, comenzó diciendo en el texto que acompañaba la última foto que se sacaron durante un viaje a Chile.

El posteo de Marcus por la muerte de Marta Oliveira — Foto: Reproducción/Instagram

“Marta fue el amor de mi vida. Mi mejor amiga, mi compañera, la mejor esposa que pude haber tenido y una madre extraordinaria para nuestros hijos. Luchó hasta el último momento. Luchó con todas sus fuerzas. Y cualquiera que conociera a Marta sabe exactamente quién era: una persona de corazón puro, tímida y sencilla, con una manera única de amar y cuidar a quienes la rodeaban”, añadió.

“Como esposa, fue mi compañera en absolutamente todo. Como madre, fue amor, cuidado, protección y devoción. Théo, Ravi y Filippo tuvieron el privilegio de tener una madre que los amó de una manera que las palabras jamás podrán explicar. Y ahora comienza la misión más difícil de mi vida: seguir adelante y criar a nuestros tres hijos como ella hubiera querido. Haré todo lo posible para que crezcan sabiendo exactamente quién era su madre, cuánto los amaba y cuán presente estará en cada aspecto de su vida”, añadió.

Marta Oliveira falleció repentinamente: se investiga si fue durante una cirugía estética

Marcus declaró que no sabe cómo seguirá adelante sin su esposa. “Vivimos quince años intensamente. Toda una vida construida juntos. Tuvimos buenos y malos momentos, dificultades, logros, sueños, hijos, planes… tuvimos una historia real. Marta fue, es y siempre será mi único y gran amor. Todavía no sé cómo será despertar y darme cuenta de que no estás aquí. No sé cómo será mirar a nuestros hijos y no tenerte a mi lado. No sé cómo aprenderé a vivir con esta añoranza”, publicó.

A pesar del doloroso momento, recalcó que cuidará de sus hijos y honrará el nombre de su amada. “Solo sé que te honraré cada día de mi vida. Cuidaré de nuestros hijos. Hablaré de ti. Contaré nuestras historias. Les mostraré nuestras fotos. Me aseguraré de que nunca olviden la magnitud del amor que sentías por ellos. Y trataré de seguir adelante por nosotros. Te amaré por siempre, Martinha. Hasta el día en que nos volvamos a encontrar”, señaló.

Finalizó el anuncio con una petición: “Solo pido no perder la fe en el amor... Que llegue nuestro sol de paz y que, incluso cuando el dolor parezca inmenso, la fe en que algún día nos volveremos a encontrar permanezca en mí. Hasta entonces, descansa, mi amor. Yo cuidaré de nuestros hijos por los dos”.

Marta Oliveira sumaba, junto a su esposo, casi un millón de seguidores

En sus historias, Marcus expresó su gratitud por el cariño y los mensajes de apoyo que recibió durante los últimos cinco días. “Quiero agradecerles de todo corazón por cada comentario, cada mensaje y todo el cariño que me han enviado. En medio de tanto dolor, me reconforta saber cuánta gente quiere y apoya a nuestra familia. Al igual que ustedes, yo también estoy devastado. Todavía no encuentro palabras para describir todo lo que he vivido en estos últimos cinco días. Fue aterrador, doloroso y, en cierto modo, aún lo es”, afirmó.

“Les prometo que en cuanto pueda, les explicaré todo . Pero ahora mismo necesito concentrar todas mis fuerzas en mis hijos. Acabo de enterrar al amor de mi vida... y ahora me enfrento a una de las cosas más difíciles que un padre pueda imaginar: necesito encontrar la fuerza y ​​las palabras para decirles a mis hijos que su madre no va a volver a casa. Sobre todo a Théo, que ya entiende un poco más sobre todo esto. En este momento, solo les pido que sigan rodeándonos de cariño, respeto y oraciones. Necesito ser fuerte por ellos, aunque por dentro esté completamente destrozado”, concluyó.