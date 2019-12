Narwhal, el "perro unicornio" abandonado, fue adoptado por la dueña del refugio

Debido a la gran cantidad de solicitudes que no pueden evaluar de forma adecuada, la dueña del refugio de animales anunció que se quedará a cargo del cachorro

Un pequeño golden retriever se convirtió en un fenómeno viral cuando fue ofrecido en adopción por Internet. ¿Qué tenía de especial este perrito? Narwhal, como lo nombraron los cuidadores del refugio Mac's Mission en Missouri, Estados Unidos, se diferenciaba del resto de los cachorros por haber nacido con una cola en su frente.

Apodado como el "pequeño unicornio mágico y peludo", lleva el nombre de una rara ballena ártica que tiene un largo colmillo sobresaliente en su rostro y fue encontrado el sábado pasado junto a jperro mayor mezcla de Dachshund ("salchicha") que podría ser su padre. Desde entonces, su peculiar protuberancia se convirtió en uno de los temas de conversación en las redes sociales y el refugio llegó a recibir más de 300 solicitudes de adopción para llevarse a casa a Narwhal. Sin embargo, también hubo algunas amenazas contra este pequeño golden retriever, lo que llevó a la organización a retirar el ofrecimiento de adopción.

A partir de ahora, Rochelle Steffen, la fundadora del refugio que recibió a Narwhal, se encargará de cuidar a Narwhal, debido a la atención inusitada que recibió el perrito en el mundo online.

Como suele ocurrir en los casos de adopción, las organizaciones evalúan a los posibles receptores de los animales rescatados. De forma usual, cinco pedidos pueden ser evaluados, pero tanto Steffen como los voluntarios de Mac's Mission no iban a poder responder de forma apropiada las 300 solicitudes tras la publicación del video y las fotos del peculiar cachorro.

"No tenía la intención de adoptarlo, no quería un cachorro", dijo Steffen al sitio de noticias locales de Missouri. "Pero no es solo mi decisión, todos en el refugio nos enamoramos de Narwhal", agregó la fundadora de Mac's Mission.

Narwhal se recupera de un principio de congelación en una de sus patitas. A su vez, fue sometido a un estudio de rayos X que determinó que la cola no está conectada a nada, no le causa dolor y, por lo tanto, no es necesario operarla. "No lo molesta para nada y nunca se cansa, como cualquier cachorro normal", dijeron en el refugio.