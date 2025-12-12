El grave error que cometen todos al poner el nombre a su red Wi-Fi (y por qué convendría ocultarla)

Al momento de pensar en la salud de la red Wi-Fi y la seguridad de esta, muchos no consideran el nombre de la señal y si deben ocultarla o dejarla a la vista de todos. Estos son puntos centrales que podrían hacer la diferencia en el rendimiento y en la seguridad informática.

El grave error que cometen todos al poner el nombre a su red wi-fi

El error que muchos cometen a la hora de pensar en la señal de Internet es dejar el nombre de la red Wi-Fi (también llamado SSID) que se puso por defecto. Esto expone datos personales y del proveedor, facilitando ataques.

Cómo mejorar la seguridad Wi-Fi para evitar ciberataques Shutterstock - Shutterstock

Muchos usuarios mantienen el nombre predeterminado del router, que incluye información como el modelo del dispositivo o del proveedor de la señal. Esto permite a atacantes identificar vulnerabilidades específicas o incluso adivinar contraseñas predeterminadas mediante algoritmos. En este sentido, usar el nombre de fábrica (como “Fibra_XYZ” o “Router_123”) o datos personales (tu apellido, dirección) no es lo ideal porque revela información valiosa a los demás usuarios, que podrían ser atacantes.

Cambiarlo a algo genérico reduce pistas para intrusos y evita suplantaciones.​

¿Conviene ocultar la red Wi-Fi?

Hay usuarios que creen que, al ocultar la red Wi-Fi, la seguridad está garantizada. Tal como afirman sitios especializados, todavía se debate si ocultar la SSID es lo ideal. Muchos sugieren que podría no ser así, por el simple hecho de que, en realidad, no resuelve vulnerabilidades, sino que podrían tener un efecto placebo y generar menos rendimiento en la señal.

Cómo ocultar el nombre del Wifi

Sin embargo, hay quienes recomiendan esta medida. Cada operador tiene una forma particular de hacerlo, y esta se encuentra a través del administrador de la red. Es ideal llamar al proveedor de Internet para poder hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo mejorar la señal de Wi-Fi en casa sin comprar un repetidor?

En una casa existen ciertos elementos que no ayudan a mejorar el alcance de un módem Wi-Fi. Un ejemplo de esto pueden ser los hogares que tienen muchos espacios pequeños y una distribución con muchas paredes: el Wi-Fi tendrá más problemas para alcanzar un dispositivo en uno de los extremos del lugar.

Por qué la señal de wifi se debilita en muchos hogares Shutterstock - Shutterstock

En particular, existen distintas formas de mejorar la señal de Wi-Fi en una casa, estas son:

El router debe estar ubicado en el centro de la casa , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos que necesitan Internet.

debe estar ubicado en el , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos que necesitan Internet. Debido a que los routers expanden la señal Wi-Fi hacia abajo, debe estar colocado además en alguna posición alta .

expanden la hacia abajo, debe estar colocado además en alguna . Las ventanas y paredes pueden complicar la llegada de la señal a los dispositivos , así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Mientras que los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal.

pueden complicar la llegada de la señal a , así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Mientras que los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal. Los routers Wi-Fi deben estar visibles y no dentro de armarios. Los elementos metálicos y el cristal no son materiales amigos para una buena conexión, porque provocan que la señal rebote.

Además, existen ciertos elementos que “repelen” la señal Wi-Fi. Estos son: