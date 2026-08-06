Nathan Thomas, el niño genio que logró ser ingeniero y profesor universitario a los 18 años y rompió un Récord Guinness

A los 18 años muchas personas recién terminan el secundario, comienzan la universidad o buscan su primer trabajo temporal. Sin embargo, Nathan Thomas logró a esta corta edad convertirse en profesor universitario de ingeniería y entrar en el libro Guinness World Records.

El joven estadounidense inició su primera clase como docente a los 18 años y 346 días en el Miami Dade College. Con ese nombramiento superó el récord que había permanecido vigente desde 1717, cuando el matemático escocés Colin Maclaurin fue designado profesor a los 19 años. Además, Thomas también era 16 días más joven que Alia Sabur, quien en 2008 había sido reconocida como la profesora universitaria más joven del mundo.

Nathan contó en la entrevista para el famoso libro de récords que su interés por las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) nació desde muy pequeño, gracias al apoyo de sus padres, quienes también son ingenieros. Según recordó, siempre sintió facilidad para las matemáticas y encontró en su madre una gran fuente de inspiración. “Tenía la habilidad de hacer que las cosas parecieran sencillas incluso cuando no lo eran, y creo que algo de eso se me quedó grabado más de lo que me di cuenta en su momento”, relató.

El profesor más joven de la historia cuenta su historia

Con apenas 10 años comenzó a cursar materias universitarias a través de un programa de doble titulación del Miami Dade College, mientras todavía asistía a la escuela. A los 14 años ingresó a la Universidad Internacional de Florida, donde comenzó a estudiar Ingeniería Eléctrica. A los 18 años se graduó con honores y obtuvo tanto una licenciatura como una maestría en esa especialidad.

En agosto de 2023, el adolescente regresó al Miami Dade College, pero esta vez ya no como estudiante. La institución lo incorporó al cuerpo docente para dictar la materia COP 2270: C para Ingenieros, destinada a estudiantes de carreras vinculadas con la ingeniería.

Nathan comenzó a los 10 años a rendir materias universitarias (Foto: Récord Guinness)

Una de las particularidades era que muchos de sus alumnos tenían su misma edad o incluso eran mayores que él. Lejos de considerarlo un obstáculo, Nathan aseguró que el respeto dentro del aula se construye a partir del compromiso con el aprendizaje. “Una vez que estás en ese entorno, todos están allí por la misma razón: aprender. La edad no influye en eso. Simplemente me concentro en hacer bien mi trabajo y ayudar a los estudiantes en todo lo que pueda. Si alguien está dispuesto a esforzarse, eso es lo único que me importa”, afirmó en declaraciones difundidas por Guinness World Records.

A pesar de haber alcanzado un récord mundial, el joven asegura que todavía tiene nuevos objetivos por delante. Actualmente, cursa la carrera de Derecho en la Universidad de Miami, donde busca obtener el título de doctor en Jurisprudencia. Mientras tanto, imparte clases universitarias de manera virtual y su idea es poder graduarse como abogado en 2028, lo que le permitirá sumar una nueva profesión a su gran trayectoria académica.