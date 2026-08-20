Naufragó por 438 días y sobrevivió tras recorrer 10.800 kilómetros sin agua ni comida

La historia de José Salvador Alvarenga comenzó el 17 de noviembre de 2012, una fecha que marcaría el inicio de una odisea sin precedentes. El pescador salvadoreño, radicado en México, zarpó desde Chiapas junto a un joven compañero, Ezequiel Córdoba, con la intención de realizar una jornada de trabajo rutinaria. Sin embargo, una violenta tormenta alteró drásticamente el curso de los acontecimientos, ya que dañó severamente el motor y dejó a la embarcación de siete metros a la absoluta deriva en la inmensidad del océano Pacífico.

El plan inicial de pesca se transformó rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, donde Alvarenga y Córdoba se encontraron pronto sin suministros básicos, por lo que dependían exclusivamente de una hielera que apenas contenía los recursos para una sola jornada. La escasez de agua dulce y alimentos sólidos obligó al náufrago a implementar métodos de supervivencia extremos para evitar la deshidratación y el colapso metabólico. Ante la ausencia de provisiones, Alvarenga comenzó a cazar aves marinas, tortugas y peces con sus propias manos, consumiéndolos en su mayoría crudos, una práctica vital que le permitió obtener nutrientes esenciales y evitar cuadros graves como el escorbuto en un entorno absolutamente hostil.

El "hogar" de José Salvador Alvarenga durante los 438 días que naufragó en el océano Pacífico Agencia AFP

El desafío psicológico y físico fue agravado por la pérdida de su compañero, ya que tras semanas de sufrimiento a bordo debido al consumo de carne de ave en mal estado, Ezequiel Córdoba murió. Alvarenga narró que, tras el deceso, navegó junto al cuerpo de su amigo durante seis días adicionales hasta que, por razones de higiene y descomposición, decidió arrojar sus restos al océano. La soledad se convirtió entonces en el principal enemigo y, para conservar la estabilidad mental y no perder la noción temporal durante los meses de aislamiento, el náufrago solía contar los ciclos de la Luna, una técnica de disciplina interna que le permitió mantener el foco mientras esperaba ser avistado por alguna embarcación.

La hidratación representó el mayor desafío e incluso el propio Alvarenga reconoció recurrir a medidas drásticas: “En jornadas extremas, sobreviví bebiendo mi propia orina y consumiendo la sangre de animales marinos”. El sol, las tormentas constantes y el constante peligro de naufragar fueron elementos recurrentes durante los 438 días que duró su travesía. El salvadoreño recorrió una distancia estimada de 10.800 kilómetros desde las costas mexicanas hasta el atolón Ebon, en las Islas Marshall.

El momento en el que el náufrago pudo reencontrase con su familia tras más de un año en el mar Archivo

El final del periplo ocurrió el 30 de enero de 2014, cuando Alvarenga divisó tierra firme y, tras volcar su embarcación, logró llegar a la orilla, donde fue socorrido por los habitantes locales, quienes dieron aviso a las autoridades. Su rescate captó inmediatamente la atención mundial y, si bien su relato generó inicialmente dudas, diversos oceanógrafos confirmaron posteriormente que las corrientes y los patrones meteorológicos de la zona coincidían con la trayectoria narrada, lo que validó la veracidad de la historia.

A su regreso, Alvarenga no solo enfrentó secuelas físicas, sino también un complejo proceso de readaptación y conflictos legales. La familia de Córdoba presentó una demanda por un millón de dólares bajo acusaciones de canibalismo, alegatos que Alvarenga negó categóricamente. Incluso, insistió en que su única meta fue intentar cumplir la promesa de devolver el cuerpo de su compañero a su madre. Posteriormente, el náufrago volcó su experiencia en el libro titulado Salvador, donde detalló el trauma derivado del aislamiento y la fobia a las multitudes que desarrolló tras volver a la vida civil. Su odisea de 14 meses sigue siendo hoy un testimonio documentado sobre el instinto humano y la resistencia física ante las condiciones de supervivencia más adversas jamás registradas en el océano moderno.