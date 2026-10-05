Los grafólogos coinciden: “Si al terminar de firmar se envuelve la firma, estamos ante una personalidad que busca resguardarse”

La firma personal constituye uno de los rasgos gráficos con mayor carga psicológica en la escritura. Diferentes individuos eligen nombres completos, iniciales o trazos abstractos para sellar su identidad, aunque la grafología encuentra en estos detalles una expresión simbólica de la personalidad. Desde el Instituto Virtual de Grafología, Grafoencasa, un especialista detalla tres diseños frecuentes en las rúbricas y su posible significado técnico.

La firma envuelta, donde el trazo final rodea parcial o totalmente el nombre, sugiere un mecanismo de protección. “Vamos a estar hablando de una personalidad que busca resguardarse, que en momentos de mucha presión, tensión, ansiedad o estrés busca aislarse del resto”, explica el experto. Este gesto denota una necesidad de resguardo frente al entorno, lo que configura un cerco protector ante situaciones externas.

La firma envuelta sugiere un mecanismo de protección (Foto: Generada con IA)

Otro diseño relevante ocurre cuando la persona traza la rúbrica antes de escribir su firma. Este trazo base funciona como una plataforma previa. Según el analista, este comportamiento identifica a sujetos planificadores, quienes preparan el terreno antes de avanzar. “Lo que buscan es liberar todas las piedras del camino antes de lanzarse hacia sus objetivos para asegurar un mayor porcentaje de éxito”, señala la fuente. En este caso, la estructura mental prioriza la previsión como herramienta fundamental.

El tercer diseño analizado presenta un trazo final que termina en punta o bajo la forma de una “aguja”. El especialista vincula esta característica con una actitud defensiva frente a la presión. “Acá lo que vamos a ver es una tendencia a la agresividad, sobre todo cuando la persona se siente acorralada. Se defiende, pone resistencias”, sostiene el perito. Esta forma gráfica aparece asociada frecuentemente al uso del sarcasmo, la ironía o las respuestas mordaces como estrategia para proteger la integridad verbal ante terceros.

El narcisismo parece estar en aumento, tanto en las redes sociales como en la política y la cultura de celebridades

La disciplina también permite el estudio de rasgos vinculados al narcisismo, aunque carezca de capacidad para un diagnóstico clínico. El primer indicador detectado es la mayúscula sobrealzada, cuya altura supera cuatro veces el tamaño de la zona media del escrito. Este rasgo refleja un elevado ideal del yo. “Esta característica tiene que ver con la explotación interpersonal que tienen los narcisistas respecto de los demás. O sea, utilizan como un objeto, digamos, a las demás personas y las explotan sin ningún tipo de empatía ni remordimiento”, advierte el especialista.

Asimismo, el inflamiento en la zona superior de las letras y el uso de círculos para marcar el punto de la letra i complementan este perfil. Estos trazos revelan fantasías exageradas. Los sujetos con esta marca gráfica proyectan ideales de poder, brillantez y superioridad absoluta sobre el entorno. La grafología propone así un acercamiento simbólico para observar comportamientos humanos mediante la tinta sobre el papel. La observación minuciosa de cada trazo permite descifrar las dinámicas internas de los individuos en diferentes contextos de su vida diaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA