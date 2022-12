Navidad 2022 y Papá Noel en vivo: seguí su recorrido, compartí frases y fotos

escuchar

9.00 | Seguí a Papá Noel en tiempo real: ¿dónde está?

La Nochebuena se acerca y, con ella, la llegada de Papá Noel. Desde el Polo Norte al mundo, a bordo de su trineo, todos quieren saber por dónde anda el hombre del traje rojo. Seguí acá el minuto a minuto.

El sitio dedicado a Navidad de Google tiene juegos, videos y una herramienta para seguir el camino de Papá Noel en tiempo real

8.30 | ¿Mesa afuera o adentro? Cómo va a estar el clima en Nochebuena y Navidad

Sin lluvias, con condiciones ventosas y más frío que de costumbre. Así es cómo se espera que se desarrolle la noche de mañana en la Capital Federal. “Lo más importante que hay que saber este fin de semana es que durante el sábado[por mañana] va a estar avanzando un frente frío por el centro del país que va a llegar hasta el norte de la Argentina. Esto va a generar, a medida que avance, un incremento de la inestabilidad y del viento, y luego del pasaje del frente, en la zona central de la Argentina, va a haber un descenso marcado de la temperatura”, indicó a LA NACION Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por su parte, Ignacio Amorín, meteorólogo de LN+, sumó: “El 24 va a arrancar inestable con algunas lluvias durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Vamos a tener un cambio de viento al sur, y eso va a hacer que a partir de la tarde el tiempo vaya mejorando”. La temperatura oscilará entre los 18 y los 20° C, con un cielo parcialmente nublado, aunque sin chaparrones.

Tips para la mejor mesa navideña, según el clima actual Yuganov Konstantin - Shutterstock

8.00 | En qué país es Navidad primero y por qué esto podría cambiar en el futuro

La República de Kiribati ostenta la isla en la que empiezan todos los días, incluidas la fiesta del 25 de diciembre, pero el cambio climático podría hacerla desaparecer. El paso del 24 al 25 de diciembre es seguido de cerca por buena parte del mundo, aunque la geografía y los husos horarios establecen que existe un país donde empieza la Navidad: el archipiélago de Kiribati, en Oceanía. Todos los días del mundo, incluido el festejo del próximo domingo, comienzan en Kiribati, más específicamente en la Isla de Kiritimati, un modesto atolón coralino de aproximadamente 388 kilómetros cuadrados que también se llama Isla Navidad y está situado 232 kilómetros por encima de la línea ecuatorial.

7.45 | Nunca recibió un regalo de Navidad y pidió uno que emocionó a todos: “Es para un abrazo”

La Navidad es una época de unión familiar y de compartir espacios con seres queridos. No es un secreto que las fiestas de diciembre también se prestan para ser espacios de reencuentros y de añoranza de aquellas personas que ya no están cerca o que no son tan próximas, pero con las que se comparte algún tipo de vínculo. Un ejemplo de ello es el de un niño mexicano llamado Lupito, quien, a través de la cuenta de TikTok de la asociación “Héroes sin capa”, le envió un mensaje navideño a su padre biológico, quien no vive con él y que tiene una familia aparte, según contó en el clip.

El pedido de Navidad que realizó

LA NACION