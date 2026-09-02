Comprar una prenda nueva suele generar entusiasmo, especialmente cuando se trata de ropa con colores intensos o estampados llamativos. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes durante los primeros usos es la pérdida de color o la transferencia de tintes a otras prendas durante el lavado.

Por este motivo, existen numerosos consejos domésticos destinados a proteger los tejidos desde el primer día. Uno de los más conocidos consiste en agregar sal al lavarropas cuando una prenda se lava por primera vez.

Aunque se trata de un truco que lleva décadas circulando en muchos hogares, todavía hoy sigue siendo utilizado por quienes buscan preservar el aspecto original de la ropa durante más tiempo.

A continuación, explicamos por qué hay que poner sal en el lavarropas cuando se lava una prenda por primera vez y cuáles son los beneficios que suelen atribuirse a esta práctica.

1 Ayuda a fijar los colores en algunos tejidos

La principal razón por la que muchas personas utilizan sal durante el primer lavado es su posible capacidad para ayudar a fijar ciertos tintes presentes en las telas.

Esto resulta especialmente habitual en prendas de colores intensos, como negro, rojo, azul marino o tonalidades vibrantes que tienen mayor tendencia a liberar pigmentos durante los primeros lavados.

2 Reduce el riesgo de que la ropa destiña

Uno de los mayores temores al estrenar ropa nueva es que pierda color rápidamente o manche otras prendas dentro del tambor.

Aunque no garantiza una protección absoluta, muchas personas consideran que la sal puede contribuir a minimizar este problema durante las primeras lavadas.

3 Permite conservar mejor el aspecto original

Cuando una prenda mantiene sus colores vivos durante más tiempo, también conserva una apariencia más cuidada.

Por eso, este truco suele formar parte de las rutinas de quienes buscan prolongar la vida útil estética de sus prendas favoritas.

4 Es una solución económica y fácil de aplicar

Otro de los motivos que explican su popularidad es que no requiere productos especiales.

La sal es un ingrediente económico que suele estar disponible en cualquier hogar, por lo que puede incorporarse fácilmente al lavado sin realizar gastos adicionales.

5 Se utiliza especialmente con prendas nuevas

A diferencia de otros métodos de cuidado textil, este truco suele aplicarse únicamente durante el primer lavado o en las primeras ocasiones en que la prenda entra en contacto con agua y detergente.

Esto se debe a que es en esa etapa cuando existe una mayor posibilidad de que algunos tintes se desprendan.

Cómo utilizar la sal correctamente

Quienes aplican este método suelen añadir una pequeña cantidad de sal común directamente en el tambor o disuelta previamente en agua antes de iniciar el lavado.

Además, se recomienda respetar siempre las indicaciones de cuidado que figuran en la etiqueta de la prenda y utilizar programas adecuados para cada tipo de tejido.

Un truco tradicional que sigue vigente

Poner sal en el lavarropas cuando se lava una prenda por primera vez es uno de esos consejos domésticos que han pasado de generación en generación. Su popularidad se debe principalmente a la intención de proteger los colores y reducir el desgaste visual de la ropa desde los primeros usos.

Más allá de los avances en la fabricación de textiles y detergentes, muchas personas continúan recurriendo a este tipo de soluciones sencillas para cuidar mejor sus prendas y disfrutar durante más tiempo del aspecto original con el que llegaron del negocio.