Ni vinagre ni bicarbonato: la manera ideal de limpiar el horno y las hornallas de la cocina en minutos

Cada vez que cocinamos, el horno y la cocina reciben un impacto directo. Las salpicaduras de comida y grasa se acumulan en las superficies y, debido a las altas temperaturas, terminan carbonizándose. Ese humo imprevisto que surge al encender el artefacto es una señal clara de suciedad acumulada. Más allá de lo visual, estos desechos alteran la calidad del aire del hogar y pueden volverse peligrosos. Por eso, desengrasar con frecuencia no es un simple capricho estético, sino una necesidad sanitaria para proteger el bienestar de la familia.

La combinación de limón y sal tiene múltiples usos en el hogar (Foto: Grok)

Aunque el mercado ofrece limpiadores químicos costosos, existen dos aliados económicos y ecológicos que superan los trucos tradicionales y que no faltan en tu casa: la sal y el limón. Cuando las manchas en el horno o en las hornallas son ligeras y recientes, la sal común hace milagros. Solo hay que retirar los accesorios, disolver 250 gramos de sal en medio litros de agua y esparcir la solución por el interior. Después de quince minutos de reposo, con un trapo se quita la suciedad.

Cómo limpiar el horno de forma rápida y económica

Por otra parte, para combatir la grasa rebelde y los aromas penetrantes que quedan impregnados durante días, el limón es imbatible gracias a sus propiedades ácidas. El procedimiento es muy simple: se exprime el jugo de tres limones en un recipiente apto para calor, se añaden las cáscaras con un poco de agua y se enciende el horno al mínimo por media hora. El vapor cítrico ablandará las incrustaciones de las paredes y aberturas, lo que permite remover todo con una esponja suave una vez que el aparato se enfríe.

Las bandejas quemadas también suelen ser un dolor de cabeza. Para recuperar su estado original, es necesario cubrirlas con agua salada durante treinta minutos. Si el daño es severo, dejar actuar una pasta natural toda la noche garantizará el éxito al amanecer.

Combatir la grasa rebelde y los aromas penetrantes que quedan impregnados durante días es un dolor de cabeza @soyamodecasa

Adoptar conductas sencillas, como colocar protectores en las fuentes y repasar las superficies apenas se entibian, evitará tener que refregar durante horas. Este mantenimiento regular no solo simplifica las tareas domésticas, sino que optimiza el funcionamiento de los electrodomésticos y asegura una cocción mucho más saludable.