No hay Mundial sin cábalas: Club LA NACION te acompaña a alentar

Cuando juega Argentina, hay cosas que no se negocian. El lugar en el sillón, la camiseta puesta desde antes del himno, el grupo con el que se comparte el partido, incluso el menú de lo que comemos: el Mundial es el torneo de las cábalas por excelencia. Y Club LA NACION se suma al ritual.

Si tu cábala es la picada

Piccadely ofrece picadas de todos los tamaños y selecciones

Hay quien arma la mesa antes de que empiece el calentamiento. Fiambres, quesos, aceitunas, pan. Todo dispuesto como si el orden del plato influyera en el resultado del partido (y quizás sí). En ese camino, Piccadely lleva más de veinte años especializándose en picadas para llevar, con tablas pensadas para distintas cantidades de comensales y combinaciones que van del jamón crudo al brie. Además, para los socios de Club tiene un beneficio de 15% todos los días.

Si tu cábala es el helado

Dale play al partido y disfrutá el mejor helado con Freddo

Hay quien no puede ver un partido sin una cucharada de por medio. Y no es capricho, es protocolo. El cucurucho antes del pitazo, el kilo en el freezer para el entretiempo, el sambayón o el dulce de leche granizado que se pide siempre porque la vez que se pidió otro, algo salió mal. Freddo lleva en esto desde 1969, cuando abrió su primer local en Recoleta con una sola convicción: hacer helado con receta propia, sin conservantes, batido durante cuatro horas para lograr esa textura que distingue a la marca después de más de cinco décadas. Hoy podés disfrutarlo con un 20% todos los días, un 35% en el kilo los miércoles y 2x1 en cucuruchos de lunes a viernes. Tres formas de honrar el ritual, todas con descuento.

Si tu cábala son las empanadas

Un plan que no falla: las empanadas de Morita, con variantes para todos

El pedido que más discusión genera antes del partido (carne o pollo, picante o no, al horno o fritas), pero que nadie quiere cancelar. Empanadas Morita tiene 50 sucursales y una variedad que resuelve hasta la mesa más difícil de contentar: desde las clásicas de carne, jamón y queso o queso y cebolla a opciones con atún, humita, cuatro quesos, roquefort y hasta vegetarianas de masa integral, entre otras. Y podés disfrutarlo con 35% de descuento en la docena todos los días.

Si tu cábala es la copa llena

Si hay festejo, hay brindis Sleme Eventos

Para el que arma el partido en casa y necesita la botella justa antes del himno, Go Bar es una cadena nacida en Mendoza en 2004 (tierra de vino, con todo lo que eso implica) que llegó a Buenos Aires con locales de formato pequeño y una propuesta amplia. Incluye vinos, espumantes, cervezas y destilados. El que entra a buscar una botella tiene chances de salir con dos. Sobre todo con el 25% en vinos y espumantes nacionales todos los días.

Si tu cábala es ver el partido en un bar

Para los que disfrutan viendo los partidos entre la multitud, Buller ofrece el clima y el maridaje ideal Erika Rojas

Finalmente, algunos necesitan el ruido, la pantalla grande y los desconocidos que gritan a la par. Buller fue la primera fábrica de cerveza artesanal de Buenos Aires (abrió en 1999 frente al Cementerio de la Recoleta) y desde entonces produce sus propias etiquetas sin depender de nadie. Honey, Stout, Hefeweizen, IPA, Amber Ale, entre otras, elaboradas en planta propia. La carta acompaña con hamburguesas, pizzas de masa casera y picadas para compartir, todo pensado para una noche larga. Y para los socios de Club, ofrece 20% de lunes a miércoles.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

El Mundial pasa una vez cada cuatro años. Las cábalas, partido a partido. Disfrutalas todas con Club LA NACION, el club que alienta tus jugadas. ¡Suscribite ahora!

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.