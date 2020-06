"Nos llenan de miedo": el duro descargo de Viviana Canosa a Sergio Berni

La conductora hizo un duro descargo mientras entrevistaba al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Crédito: Captura de video

El martes Viviana Canosa tuvo un mano a mano con Sergio Berni durante su programa Nada Personal (elnueve). El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires propuso el regreso hacia una cuarentena más estricta y explicó los motivos, pero la conductora lo interrumpió y expresó un fuerte descargo : "Ustedes no nos empoderan, nos llenan de miedo todo el tiempo ".

Canosa le anticipó: "¿Le puedo hacer una crítica a los políticos? No es contra usted, pero yo voy a hablar desde el lugar de la gente". Luego continuó: "Siento que los políticos no nos empoderan, nos llenan de miedo. Ninguno es un idiota para no saber que es una tragedia, que es una pandemia, que nos podemos morir. Sabemos todo".

"Yo a mi hija de 7 años de edad la empodero cuando le hablo de la pandemia, no la lleno de miedo e impotencia. Desde el presidente para abajo están todo el día aterrándonos a todos como si fuéramos irresponsables , nos echan la culpa de todo", agregó.

"¿Cómo quieren que esté la sociedad si no nos cuentan el plan post pandemia? Llevamos 95 días de cuarentena, nos vamos a volver locos. Yo lo entiendo, se vuelve a fase 0 sin transporte: gente desempleada, que cerró su negocio, su pyme, su kiosco, el plomero, el albañil, el pintor. A esa gente le van a decir: ahora 15 días más de cuarentena. ¿Cómo llega la comida a la gente que no tendrá transporte por 15 días?", siguió.

"¿ 95 días no le parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores , que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros?. O nosotros, además de pagar nuestras cuentas, no trabajar, ¿los tenemos que ayudar? Hable Berni", concluyó la conductora.

El ministro de Seguridad bonaerense le aclaró: "La veo muy enojada , la dejo hablar para que se desahogue, pero si me deja le explico". Y agregó: "Siempre dije que es imposible sostener una cuarentena de 90 días sin consenso social y sin respaldo político . Comenzó una cuarentena medianamente estricta, no hubo consenso social y se fue licuando porque se metió la política en el medio".

"Digo que faltan otros 15 días más, ¿por qué? porque la sociedad no tiene más tolerancia, creo que es lo que puede, es el último esfuerzo social que pueden hacer ; puedo equivocarme", sostuvo Berni. "La realidad es que estamos en medio de una pandemia que ha puesto de rodillas a todos los países. La cuarentena es la única medida posible ante una enfermedad que no tiene ni profilaxis ni tratamiento ".

Sobre el final Canosa volvió a preguntarle cómo serán las nuevas medidas del Gobierno nacional y lo acusó de "no estar del lado de la gente". Berni recogió el guante y cerró: "Nadie le echa la culpa a la sociedad. Si no estuviera del lado de la gente no estaría desde las cinco de la mañana trabajando para mejorar esto".