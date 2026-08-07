Organizó una fiesta de divorcio, le mostró a los invitados las peores cosas que hizo su marido y dejó a todos impactados

Abbey Wellman, una joven de Chicago, organizó una fiesta para celebrar su divorcio y sorprendió a todos sus amigos al exhibir una lista con las peores actitudes que, según ella, tuvo su exmarido durante la relación. El momento fue grabado para TikTok, donde alcanzó más de 30 millones de visualizaciones en un solo día.

Todo comenzó cuando Abbey citó a sus amigos en el bar Mary Jo McGuire, donde colocó un enorme listado que los asistentes podían ver apenas ingresaban. Sorprendidos, todos leyeron los motivos que la habían llevado a la recién divorciada a tomar esta escandalosa decisión.

Al darse cuenta del éxito de esta propuesta, la organizadora del evento decidió comenzar a grabar a algunos de sus invitados, quienes hacían expresiones de enojo, otros de sorpresa e incluso se escapaban algunos gritos y risas incómodas. En declaraciones al diario New York Post, la joven explicó que la inspiración para su particular celebración nació de la película 10 cosas que odio de ti.

La reacción de los amigos de Abbey a los motivos de su divorcio

Su intención era cerrar una etapa muy difícil de su vida de una manera distinta y compartir ese momento con las personas que la acompañaron durante el proceso. “Les agradezco mucho a mis amigos por no haberme preguntado nunca qué pasó ni qué ocurría durante el proceso de divorcio. Pero ya no quería evitar la conversación. Me sentí liberada al saber que todos estábamos de acuerdo una vez que mi divorcio se finalizó oficialmente”, explicó.

Pese a la enorme repercusión del video, las diez razones que motivaron el divorcio todavía son un misterio. Abbey explicó en otra publicación que no puede mostrar el contenido de la lista por cuestiones legales, motivo por el cual el texto aparece desenfocado en todas las imágenes compartidas en redes sociales.

Esa decisión no impidió que miles de usuarios intentaran descubrir qué decía el cartel. En los comentarios, algunas personas escribieron mensajes de apoyo a la recién divorciada y le pidieron que por favor publicase la información. “Me encanta esta nueva era en la que exponemos la maldad y la locura en lugar de escondernos avergonzados. Sobre todo porque las personas abusivas pondrán a todos en tu contra en cuanto te atrevas a dejarlas. Esto lo soluciona de raíz”, escribió una seguidora.

Las reacciones en redes sociales (Foto: TikTok @abbeywellman)

Otra agregó: “No, lo siento mucho, voy a necesitar ver la pizarra únicamente por esta reacción”. A su vez, sumó una imagen de uno de los amigos de Abbey, a quien se lo vio gritar un rotundo “no” por el enojo que le dio uno de los puntos del listado.

Tras la viralización del video también comenzaron a circular versiones falsas de la supuesta lista, muchas de ellas creadas con inteligencia artificial. La propia Abbey aclaró que esos contenidos no son auténticos y señaló que incluso contienen errores básicos, como escribir incorrectamente su nombre.

Más allá de la curiosidad que generaron los motivos por los que se separó, la joven aseguró que su objetivo era otro. “Nadie habla del divorcio a los veinte años y, obviamente, el video conectó con mucha gente. Espero que les permita a otras mujeres como yo sentir que pueden celebrar los buenos y malos momentos de su vida”, concluyó.