Feng Shui: el rincón exacto para activar tu piedra de sal rosa y atraer abundancia
Asociada a la purificación ambiental y la armonía, la sal rosa es un pilar de la filosofía china para renovar las energías del hogar
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El Feng Shui, la milenaria disciplina china orientada a equilibrar los espacios para potenciar el bienestar, asegura que el entorno influye directamente en nuestra vida. Para lograrlo, utiliza ciertos amuletos y elementos naturales que actúan como imanes de buenas vibraciones. En la actualidad, la piedra de sal rosa del Himalaya se convirtió en una de las herramientas favoritas gracias a su belleza rústica y a su potente capacidad de transmutación energética.
Sin embargo, en este sistema no basta con tener el objeto; el verdadero secreto radica en su ubicación estratégica. Durante junio de 2026, un mes clave para la renovación de metas, saber dónde colocar esta pieza resulta fundamental para quienes desean sintonizar su casa con la frecuencia de la riqueza.
Para el Feng Shui hay un área específica conectada con el éxito financiero, el ahorro y la expansión económica: el sector sudeste. Ubicar tu piedra de sal rosa en esta coordenada exacta de la vivienda funcionará como un poderoso reactivador de la abundancia material.
Podés integrarla de manera natural en tu decoración diaria apoyándola sobre:
- El escritorio de tu estudio o la oficina en casa.
- Una repisa o mesa ratona en el living.
- Un estante de uso diario.
El único requisito indispensable es mantener ese rincón impecable. El Feng Shui advierte que la suciedad, el caos visual y los objetos rotos estancan el flujo energético, lo que anula los beneficios de la piedra.
Más allá de la economía, la sal es un elemento sagrado de limpieza que absorbe la negatividad del entorno. La variante rosa destaca por promover la calma mental, el equilibrio de las emociones y la renovación del aire. Al ubicarla en el área de la fortuna, no solo buscás estabilidad económica, sino también la tranquilidad espiritual necesaria para disfrutarla.
Cómo potenciar este ritual en junio
Para maximizar el impacto de la piedra de sal rosa, los expertos en Feng Shui sugieren acompañarla con una rutina de hábitos conscientes que eleven la vibración del hogar:
- Despejar y ordenar: mantener el cuadrante sudeste impecable y libre de acumulación.
- Soltar lo viejo: deshacerse de aquellos objetos rotos o en desuso que estancan la energía.
- Sumar vida: incorporar plantas sanas y de hojas redondeadas para activar el crecimiento.
- Luz y aire: ventilar los ambientes diariamente y priorizar la entrada de claridad natural.
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