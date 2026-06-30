Para qué sirve tirar cáscaras de naranja en el inodoro y por qué puede salvar tu baño

En las redes sociales, los expertos en limpieza del hogar suelen enseñar diferentes trucos para tener un resultado mejor y efectivo en cada superficie. Además, dan a conocer algunos trucos de antaño que al mismo tiempo suelen eliminar bacterias, hongos y microorganismos nocivos para la salud. Entre los populares aparece la cáscara de naranja en el inodoro; enterate para qué sirve y por qué es tan utilizada.

Puede que parezca hilarante dejar cáscaras de este cítrico sueltas en la taza del inodoro, pero lo cierto es que posee un efecto poderoso que combate las impurezas desde el primer día. Aprendé cómo ponerlo en práctica.

Las cáscaras de naranja pueden eliminar los microorganismos presentes en la taza del inodoro (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Por qué tirar cáscaras de naranja en el inodoro

No desperdicies las cáscaras de naranja una vez que comas el fruto; conservalas y dejalas en contacto con el agua del inodoro. Esto puede proveer de un aroma cítrico y el ácido que las conforma químicamente ayuda a eliminar los microorganismos que se desarrollan allí.

Al ser uno de los sitios que está en contacto con los desechos humanos, las bacterias tienden a proliferar; por ese motivo, la presencia de cáscaras de naranja aporta un aroma fresco y particular, sin necesidad de utilizar perfumes industriales.

¿Cómo poner en práctica este truco?