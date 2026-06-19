Pasto sintético, jugadores en 3D y mucha innovación: los amigos que crearon un metegol que llegó hasta Ángel Di María

Con el Mundial 2026 en marcha y la selección argentina en un gran momento futbolístico, la ilusión de los hinchas vuelve a estar más viva que nunca. Tras la contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa con su preparación en Kansas, mientras miles de fanáticos siguen de cerca cada paso del conjunto nacional. En ese clima de pasión futbolera surgió una historia sorprendente: la de dos amigos que decidieron reinventar el clásico metegol con una versión moderna y personalizada que terminó llegando a manos de Ángel Di María.

Detrás de esta historia están Juan Martín Uncal y Brian Margenet, dos amigos rosarinos que dieron vida a Capocannoniere, un emprendimiento que buscó reinventar uno de los juegos más tradicionales vinculados al fútbol. Su creación no tardó en llamar la atención y terminó viralizándose cuando una de sus versiones llegó a manos de Ángel Di María.

Dos amigos rosarinos reinventaron el clásico metegol (Foto: Gentileza Capocannoniere)

Los emprendedores desarrollaron un metegol con características poco habituales. El diseño incorpora posavasos con recubrimiento térmico, una superficie de juego más amplia que la convencional y un sistema de guardado vertical pensado para ahorrar espacio. De esta manera, buscaron ofrecer una alternativa moderna y funcional que resolviera algunas de las limitaciones más frecuentes de los metegoles tradicionales.

Cómo nació la idea de reinventar uno de los juegos más tradicionales

El proyecto nació como un hobby y hoy se convirtió en un emprendimiento (Foto: Gentileza Capocannoniere)

En diálogo con LA NACION, Juan Martín Uncal contó que la idea nació de una manera mucho más simple de lo que muchos imaginan. Lo que hoy es un emprendimiento en crecimiento comenzó como un pasatiempo entre amigos durante los fines de semana. “Yo me fui del sector financiero exclusivamente para esto y mi socio está en transición todavía, pero lo arrancamos como un hobby de amigos el fin de semana, haciéndolo de cartón”, recordó.

La historia detrás del metegol personalizado que recibió Ángel Di María (Foto: Gentileza Capocannoniere)

El emprendedor también señaló que, al investigar el sector, encontraron un mercado prácticamente estancado. A partir de ese análisis descubrieron que muchas de las empresas dedicadas a fabricar metegoles habían desaparecido con el tiempo y que los modelos disponibles seguían respondiendo a diseños muy antiguos. “Son todos hechos de aluminio, de metal. Son los que están abandonados, tirados. En ninguna parte del mundo lo hacen así”, afirmó. Incluso reveló que el metegol se encuentra en proceso de validación internacional y patentamiento.

Según explicó, la inspiración también surgió de una nostalgia compartida. “Somos personas de más de 30, donde la PlayStation no era tanto nuestro gusto. La juntada de asado era truco, ping pong o metegol”, señaló. Con esa idea en mente, buscaron recuperar un juego tradicional sin perder de vista las nuevas tecnologías: “Dijimos: ‘Vamos a reversionar algo que hoy en día está olvidado’”. Por eso, además de innovaciones físicas como el pasto sintético y la posibilidad de modificar la formación de los jugadores, trabajan en aplicaciones que permitirán organizar torneos, conectar los arcos a un Smart TV para mostrar resultados en tiempo real y sumar puntos de manera oficial.

El metegol incorpora pasto sintético y jugadores impresos en 3D (Foto: Gentileza Capocannoniere)

Actualmente, la fabricación combina procesos industriales con una etapa final de trabajo artesanal. Mientras una red de proveedores se encarga de producir distintas piezas, los creadores realizan el ensamblado y la personalización de cada unidad en su fábrica. Hoy tienen una capacidad de producción de entre 15 y 20 metegoles por mes, aunque sostienen que el modelo de negocio les permitirá escalar la propuesta y ampliar su alcance en el futuro.

Más movilidad, personalización y tecnología: las claves del nuevo metegol

La propuesta combina innovación, diseño y personalización (Foto: Gentileza Capocannoniere)

Uno de los principales diferenciales de Capocannoniere está en la experiencia de juego. A diferencia de los metegoles tradicionales, las varillas permiten movimientos hacia adelante, hacia atrás y en diagonal, lo que brinda una dinámica más fluida y estratégica. Además, el tablero fue diseñado con mayores dimensiones, ya que mientras que un metegol tradicional suele medir alrededor de 1,20 metros de largo por 73 centímetros de ancho, el modelo desarrollado por los emprendedores alcanza los 1,40 metros por 1 metro. “No existe en el mundo”, aclaró Juan Martín.

Este aumento de tamaño, especialmente en el ancho, permite una dinámica más fluida y estratégica. Además, las varillas pueden moverse hacia adelante, hacia atrás y en diagonal, lo que amplía las posibilidades de juego y reduce las interrupciones habituales durante las partidas.

El diseño también incorpora detalles técnicos pensados para mejorar el rendimiento. El campo de juego cuenta con pasto sintético especialmente desarrollado para que la pelota se desplace sin trabas, mientras que el sistema evita situaciones frecuentes en los metegoles clásicos, como tener que meter la mano para recuperar la pelota cuando queda detenida. A esto se suma un mecanismo retráctil que permite guardar el metegol en posición vertical, una solución ideada para quienes disponen de poco espacio en sus hogares.

Cada unidad puede adaptarse a los gustos de quien la compra (Foto: Gentileza Capocannoniere)

Otro de los aspectos que más llama la atención es el nivel de personalización. Los compradores pueden elegir distintos diseños para el césped, inspirados en los patrones de corte que suelen verse en los estadios profesionales, y también seleccionar equipos, camisetas y jugadores impresos en 3D. Incluso existe la posibilidad de enviar fotografías para recrear los rostros de amigos o familiares, convirtiendo cada metegol en una pieza única.

Cómo fue que lo recibió Ángel Di María

Ángel Di María recibió una versión especialmente diseñada para él (Foto: Gentileza Capocannoniere)

La llegada del metegol a Ángel Di María tuvo una cuota de casualidad y otra de perseverancia. Según contó Juan Martín, el primer contacto surgió cuando todavía desarrollaban el prototipo artesanal. Aunque en ese momento el vínculo no prosperó, tiempo después lograron acercarse nuevamente a la familia del futbolista a través de Rosario y consiguieron presentarles el proyecto.

La creación se viralizó tras llegar a manos del campeón del mundo (Foto: Gentileza Capocannoniere)

Finalmente, la oportunidad se concretó cuando decidieron regalarle una versión especialmente diseñada para él. Lejos de tratarse de un metegol convencional, la versión de Di María fue completamente personalizada. Incluía grabados con los nombres de los campeones del mundo, referencias a su carrera deportiva, las tres estrellas de la selección y un diseño especial con Argentina y Rosario Central como protagonistas.

Tras haber logrado que su creación llegara a Ángel Di María, los emprendedores ahora apuntan a otro integrante de la selección argentina. Según revelaron, ya existen contactos que los acercan a Lionel Messi, por lo que confían en que el capitán pueda convertirse en uno de los próximos en recibir su metegol personalizado.

La apuesta por un juego más dinámico e impredecible

El juego incorpora nuevas formas de movimiento y estrategia (Foto: Gentileza Capocannoniere)

Para sus creadores, una de las principales diferencias del juego está en que ofrece una participación mucho más activa que un metegol tradicional. Juan Martín explicó que, mientras en los modelos clásicos muchas veces el jugador solo puede intentar bloquear el paso de la pelota, en esta versión existen más recursos para recuperar la posesión y generar jugadas. “Acá puede presionarlo. Y el pasto sintético le da un poco de imprevisibilidad, porque si la pisa capaz se le resbala, se le va para atrás. Y vos podés acercarte, se la podés puntear o robar la pelota”, detalló. El objetivo, según señaló, fue llevar la experiencia lo más cerca posible a la de un videojuego de fútbol: “La aspiración nuestra era hacerlo hasta el punto tal de que parezca el FIFA o el Pro Evolution en la vida real”.

Lejos de quedarse en una simple ocurrencia, aquella idea que nació entre asados, amigos y prototipos de cartón terminó convirtiéndose en un emprendimiento que busca darle una nueva vida al metegol. Con innovaciones en el juego y un fuerte componente de personalización, sus creadores lograron transformar un clásico en una propuesta pensada para las nuevas generaciones.