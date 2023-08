escuchar

Eran cerca de las 7.30 de la mañana del miércoles, cuando Morena Domínguez - de 11 años - estaba a punto de llegar a la Escuela Almafuerte N° 60 de Lanús para asistir a clases, pero fue interceptada por dos motochorros que con el fin de robarle el celular la golpearon, lo que le generó una hemorragia interna que posteriormente le causó la muerte.

La noticia causó conmoción en el país y el nombre de la niña resonó fuerte en la calle y en los distintos medios de comunicación, junto a un fuerte reclamo de justicia. El pedido de respuestas a las autoridades por más seguridad en el país se extendió también en las redes sociales. En este contexto, los famosos manifestaron su indignación por el caso y se unieron a la solicitud de más acciones para terminar con este flagelo.

Darío Humberto “Lolo” Madariaga, de 25 años, y Miguel Ángel Madariaga, hermano del anterior, de 28, se encuentran detenidos como presuntos autores del crimen de la niña. Ambos cuentan con un prontuario delictivo y serían delincuentes ya conocidos de la zona de Villa Diamante. Cada detalle del caso genera gran indignación en la sociedad y los famosos del mundo del espectáculo se mostraron indignados y, a través de las redes sociales, emitieron su opinión.

Twitter fue el sitio donde los famosos hicieron su descargo por el crimen de Morena (Captura Twitter)

“BASTA. Hoy mataron a una nena de 11 años. ¿Hasta cuándo? BASTA. Y gritó con toda mi alma BASTA. Y no importa la edad de los asesinos. Un asesino debe estar encerrado y después rehabilitación, etc. pero no suelto. No es vida”, escribió Patricia Sosa en su cuenta de Twitter. La cantante hacía referencia a una noticia de primera hora, donde se deslizó la posibilidad de que uno de los responsables del crimen fuera menor de edad, ya que un adolescente confesó el hecho, pero después su testimonio fue desestimado.

Por su parte, Flavio Mendoza recordó en las redes sociales el cruce que la noche anterior tuvo con Néstor Grindetti en Polémica en el Bar (América) luego que quien fuese intendente de Lanús contara que se pidió licencia para ocupar el cargo de presidente de Independiente. Y aseguró: “Creo que un intendente debe cuidar a la gente y te vas a un club. Yo ya no entiendo nada y hoy lo qué pasó con esa nena de 11 años me parte el corazón. Estamos mal y necesitamos cambiar ya”.

La panelista Estefi Berardi se indignó por el caso y aseguró que era un delirio que te maten por un celular. “¿Cómo le explicás a tu hijo que lo pueden matar camino al colegio por el celular?”, se preguntó la periodista Soledad Larghi.

Wanda y la China se expresaron por el crimen de Morena (Foto Instagram @sangrejaponesa / @wanda_nara)

Instagram también fue una de las herramientas utilizadas por los famosos para hacer referencia al tema que golpeó fuertemente a la sociedad. Tanto Eugenia “la China” Suárez como Wanda Nara se pronunciaron al respecto. Ambas, coincidieron en publicar un corto pero contundente pedido de justicia. “¿Cuánto más van a esperar? ¿Cuántas familias más van a tener que pasar por esto? #JusticiaPor Morena”, escribió la actriz desde Miami junto a una imagen que se viralizó en las últimas horas, en la que compañeritos de la escuela de la niña sostienen carteles para reclamar justicia. Por su parte, la conductora colocó una placa negra y fue contundente: “Estoy muy triste. #Morena. Justicia”.

Asimismo, las redes sociales no fueron el único medio donde se emitieron mensajes de indignación al respecto. La pantalla de América dio lugar a dos conductoras que se destacaron al mostrarse totalmente afligidas por esta noticia. A las 12.30, en el comienzo de Intrusos, Flor de la V inició el ciclo sin la alegría que transmite en cada emisión con desfile incluido. Por lo contrario, en medio de un profundo silencio tomó la palabra y le habló directamente a los políticos.

Flor de la V sobre el crimen de Morena Domínguez

“¿Dónde está el ministro de Seguridad de la Provincia? ¿Dónde está el ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas?”, preguntó entre gritos y un sentido llanto. “No me quiero acostumbrar a leer en un graph que mataron a una nena que iba al colegio, que iba a formarse. ¿Somos conscientes de lo que está sucediendo en la Argentina? Esto no puede pasar”, agregó.

En la misma línea, llamó a la reflexión en torno a qué se puede hacer para que llegue un cambio profundo a nivel social. Además, se dirigió tanto al presidente Alberto Fernández como los precandidatos presidenciales. “Todos los candidatos deberían dar la cara. Y salir a hablar por los ciudadanos, porque esto no puede pasar, es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza. Ustedes, todos ustedes. Hipócritas, caraduras, del primero al último”, gritó.

El descargo de Karina Mazzocco al hablar del asesinato de Morena

Más tarde, fue el turno de Karina Mazzoco, quien pasadas las 16 comenzó A la tarde con un contundente pedido de respuestas a los políticos, para que tomen reales cartas en el asunto para solucionar el tema de la inseguridad en el país. “Cuando venía al canal escuchaba la lista de delitos que cometió uno de los asesinos. Estamos hablando de una lista de más de 20 hechos y realmente me quita las esperanzas de todo porque soy argentina, soy ciudadana, soy laburante y soy mamá. Lo que quiero compartir con ustedes es esta triste noticia que nos golpea a todos por igual”, indicó y pidió que sea un caso bisagra para que las autoridades actúen con celeridad.

Sofía Zámolo sobre la inseguridad en el país

Por último, Sofía Zámolo también se pronunció al respecto en medio del diálogo que mantuvo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, en el que indicó que es muy fuerte para ella leer cada noticia de inseguridad en el que las víctimas son niños y ancianos, sobre todo. “No puedo entender que un ser humano haga algo así, la inseguridad va de la mano con la falta de educación”, aseguró. Asimismo, se mostró esperanzada en que puede ocurrir un cambio, ya que no quiere dejar el país y quiere que su hija crezca en la Argentina.