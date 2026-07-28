Pilar Sordo, psicóloga: “La paz no está en avanzar, sino en detenerse”

La psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo es una referente a la hora de hablar de vínculos, de cómo sanarlos, afrontarlos y hasta superarlos. En una entrevista exclusiva con LA NACION en 2025, la autora de 14 libros abordó los desafíos de la vida moderna, la importancia de los vínculos auténticos y la necesidad de gestionar el autoconocimiento en un entorno digital que prioriza la comparación y la insatisfacción constante. Según Sordo, el mayor reto del ser humano actual es vivir con plenitud. Para la profesional, el bienestar no requiere de grandes avances o metas externas, sino de la capacidad de detenerse. “La paz no está en avanzar, sino en detenerse”, señaló la especialista durante el encuentro.

Según Sordo, "la paz no está en avanzar, sino en detenerse” Rodrigo Nespolo

Al definir las relaciones auténticas, Sordo descartó que estas sean espontáneas o carentes de esfuerzo. Por el contrario, explicó que exigen una inversión consciente de tiempo y energía. “Los vínculos se trabajan, no son espontáneos”, aseguró la psicóloga. Para ella, una relación real combina honestidad con compasión, sentido del humor y una confianza básica donde predomina la lealtad. A su vez, advirtió que la honestidad desmedida sin filtros puede resultar dañina. “La honestidad tiene que ir asociada a la prudencia”, afirmó. El compromiso con la verdad debe incluir empatía y la responsabilidad de evitar culpas hacia el otro.

La escritora dedicó una parte importante de su análisis a las amenazas que enfrenta la identidad individual en la era de los algoritmos. Según Sordo, las redes sociales alimentan una ilusión de perfección inalcanzable que genera cuadros de ansiedad. La comparación permanente destruye la autenticidad, dado que el deseo de aprobación social obliga a las personas a ajustarse a estándares rígidos. Además, el algoritmo limita la percepción de la realidad al mostrar únicamente lo que el usuario quiere ver, lo cual impide el acceso a otras perspectivas. Este fenómeno, sumado a la dopamina constante de los teléfonos, provoca un estado de insatisfacción crónica.

Según Sordo, las redes sociales alimentan una ilusión de perfección inalcanzable que genera cuadros de ansiedad Rodrigo Nespolo

Para contrarrestar este caos, la autora propuso la práctica del silencio cotidiano y la autoobservación. Sugirió que cada persona debe preguntarse cómo se siente al menos tres veces al día para identificar patrones físicos o emocionales ante determinadas situaciones. En cuanto al diálogo interno, Sordo destacó que la salud mental depende directamente del lenguaje que cada uno usa consigo mismo. “Mientras más positivo sea tu lenguaje o mejor te hables, mejor será tu salud mental”, explicó. Propuso además que las personas deben abandonar el hábito de usar el celular apenas despiertan y restringir su uso antes de dormir, con el fin de proteger la mente del ruido externo.

La psicóloga definió la felicidad como un estado de paz caracterizado por la ausencia de ruido mental Rodrigo Nespolo

Finalmente, la psicóloga definió la felicidad como un estado de paz caracterizado por la ausencia de ruido mental. Para ella, los pequeños gestos, como las microdecisiones de cumplir con la palabra propia, fortalecen la confianza y permiten alcanzar un equilibrio necesario. La clave reside en la actitud personal frente a las circunstancias, ya que, según concluyó la autora, la libertad humana radica fundamentalmente en el modo de vivir cada experiencia vital.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA