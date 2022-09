Platos de olla para lo que queda del invierno. 12 lugares para comer goulash, pastel de papa, polenta, guisos y otros imperdibles

LA NACION

Aunque hay adeptos al buen comer que no se fijan en las estaciones, los días frescos tientan a sumergir la cuchara en la olla. Por eso, aprovechando que todavía quedan algunos días de invierno -y que el cambio climático ya no respeta mucho las estaciones- un recorrido para dejarse tentar y disfrutar por platos suculentos. ¿Cuál te tienta?

Goulash con spätzle

La selección de cervezas artesanales del bar Desarmadero está acompañada con una propuesta de cocina casera y de calidad, algo poco común en las cervecerías. Entre tapas calientes y sándwiches frescos sobresalen algunos platos de estación, como el goulash, que fue famosos en sus tiempos take away de pandemia. Lo hacen en la casa con carne vacuna, pimientos y cebolla, cocido por largo tiempo hasta conseguir un guisado tierno e intenso. Se sirve con los típicos spätzle (suaves ñoquis húngaros) aromatizados con nuez moscada para probar en el local o llevar a casa. Instagram: @desarmaderobar

Pastel de papas

Otro de los platos clásicos de la cocina para cuando la temperatura baja es el pastel de papas. En Fervor lo hacen en cazuela de barro y con un relleno similar al de las empanadas: carne picada a cuchillo, cebolla en cocción lenta con grasa, sal, pimienta, comino y pimentón dulce. Para los que defienden la receta con huevo duro, no se defraudarán al pedirlo. El relleno se completa con queso muzzarella. Se lo cubre con puré bien condimentado y al final queso parmesano rallado. Se cocina a 200 grados por 15 minutos. Este pastel es un homenaje al crítico Miguel Brascó y a él se lo dedican en Fervor.

Polenta con ragú de hongos

Un menú integrado por platos de impronta ítalo-americana es la propuesta de Aldo’s Restorán. Su polenta de maíz blanco (proveniente de Colonia Caroya) cocida a fuego lento con un caldo de verduras casero y servido con un abundante ragú de hongos que consiguen de un productor de Cariló, es uno de los favoritos del invierno. Para disfrutarlo, nada mejor que en la terraza calefaccionada del restaurante, con una copa de vino de la nutrida selección de vinos de Aldo Graziani. También se puede pedir para take away. Instagram: @aldosvinoteca

Boeuf bourguignon

Aunque su nombre y prestigio está en la pastelería francesa, la boulangerie Gontran Cherrier suma en invierno algunos platos reconfortantes a su menú. El boeuf bourguignon, un estofado oriundo de la Borgoña que acá realizan con carne de ternera al malbec sobre una base de tomates, cebollas, puerro y zanahorias más un toque inigualable aportado por trozos de panceta y champiñones dorados, es la apuesta fuerte de la casa. Se puede pedir para un almuerzo o cena temprana (conviene chequear el horario de cierre) en sus hermosos salones de espíritu parisino o, si las horas para estar en el lugar no cierran, pedirlo para llevar a casa. Instagram: @gontrancherrierar

Curry de lentejas rojas hindú

Aunque la cocina hindú no ha sido la más destacada en nuestra historia gourmet, en los últimos tiempos el curry se convirtió en un favorito de muchas mesas. Y por esa razón, Danilo Ferraz -conocido por ser el precursor de la pizza al horno, ofrece en Mil y Pico, para los últimos días de frío, preparaciones fuera de carta donde se destaca el Dahl, un curry típico de la cocina hindú que se sirve únicamente los lunes en su sede de Dorrego. Lentejas rojas, una base de vegetales (cebolla, zanahoria, tomate, ajo, chile y tallos de cilantro), especias sutilmente picantes (jengibre, ají molido, pimentón, curry, comino y canela) y leche de coco que suma dulzura y untuosidad, son los protagonistas de esta preparación que se puede pedir para llevar. En cualquier versión se corona con cilantro fresco. Instagram: @mil.y.pico

Pastel de papa veggie

Hay delicias que los cambios en la alimentación han permitido disfrutar a todos, no sin algunas voces opositoras. pero más allá de ellas, los platos de carne que ahora tienen una versión vegana ya no sorprenden y más allá de sus componentes, se aplauden siempre el sabor y la salud. Así, durante lo que queda del invierno Francisca del Fuego sirve platos especiales como el pastel de papa vegetariano que combina varias capas del más cremoso puré de papas casero con un salteado de brócolis y coliflores dorados con ajo, cebolla y especias, más huevo picado y aceitunas. La preparación se sirve en un contenedor de barro, se termina con una capa de queso reggianito y se gratina en su horno de barro. Para disfrutar en su local de estilo marroquí y complementar con tapas y pizzas de masa madre. Instagram: @franciscadelfuego

Zarzuela de pescados y mariscos

La cocina española es una de las preferidas de los argentinos. Por tradición, el sabor de los abuelos ha conquistado siempre la mesa invernal. En este caso, la zarzuela de pescados y mariscos de El Burladero, es una de las propuestas para comer todo el año, pero más en los días frescos. Gambas, chipirones, mix de pescados blancos y mariscos. Tubo de calamar, mejillones y almejas en fondo de sofrito (tomate, cebolla y ajo fritos a fuego lento) y caldo de pescado lo convierten en un imperdible para comer con ganas. Se puede optar por el salón del bodegón, o pedir para llevar a casa. Instagram: @elburladerorestaurante

Curry de verduras

El curry de verduras, es el plato especial que Mauro Massimino preparó esta temporada de invierno en su local Buenos Aires Verde. Las originales recetas vegetarianas, veganas y raw conquistaron a quienes no militan en lo vegano y bien vale darle una oportunidad al curry. El mismo se complementa con tofu laqueado en salsa teriyaki, palta fresca, arroz salteado, castañas de cajú tostadas y dips especiados y picantes. Cuentan con delivery y take away. Instagram: @buenosairesverde

Guiso de lentejas completo

Los platos tradicionales tienen un espacio importante en la parrilla de campo Canta el Gallo, ubicada en Nordelta, que también ofrece minutas. El guiso de lentejas, es un imperdible. Se prepara en la casa en base a una receta clásica que lleva por supuesto lentejas y suma zanahoria, morrón, verdeo, trozos de carne de nalga, panceta ahumada y chorizo colorado que aporta aromas y sabores reconfortantes. Disponible en su casona de campo y también para delivery o take away. Instagram: @cantaelgallo

Lomo strogonoff

La chef Camila Pérez, conocida internacionalmente y ganadora del reality Dueños de la cocina, abrió su propio servicio de catering y entre sus “fuertes” está la cocina de olla. Su lomo Strogonoff (plato tradicional ruso) es ideal para la época y parte de un sofrito de cebolla, ajo y morrones con caldo casero, trozos de lomo y champiñones, terminado con crema y especias varias. Se acompaña de un cremoso puré de papas con manteca y hierbas, y se corona con perejil fresco y champiñones salteados. Se puede degustar como parte de los menús que ofrece como chef privada. Instagram: @camiperezchef

Locro clásico o veggie

El locro se disfruta durante toda la temporada fría, pero no en todos los lugares lo incluyen en su carta sin fijarse en la estación. En la parrilla Maiky de Palermo, sí, y viene en versión tradicional o vegetariana. La primera versión lleva maíz blanco pisado, porotos, calabaza, ajo, trozos de carne vacuna y panceta ahumada, acompañado de un chorizo ahumado con astillas de nogal y salsa criolla (de cebolla blanca, verdeo, ají molido, pimentón dulce y comino). La opción vegetariana se hace con maíz blanco pisado, porotos, calabaza, zanahoria, ajo, ají molido y pimentón dulce, servido con un bohío de verduras y salsa criolla. Disponible todo el día en su local o para delivery y take away. Instagram: @maikyparrilla

Arroz con pollo

Aunque es uno de los platos más preparados en casas, y en cada una hay una receta especial, no siempre se obtienen los mejores resultados, ni las ganas de preparalo. La casa de comidas Osorio, comandada por Patricia Osorio y sus hijos, propone platos de impronta hogareña para llevar y su guiso de arroz con pollo es un clásico que lleva directo a la cocina de la infancia. Se prepara con los mejores trozos de pechuga dorados por fuera y húmedos por dentro, un salteado de vegetales (ajo, morrones y cebollas) con vino blanco, tomates triturados, arvejas, zanahorias y especias como pimienta, ají molido, orégano, curry y un toque de azafrán y cúrcuma que suman su color característico. Se acompaña con arroz blanco y es ideal para estos días. Instagram: @osoriorotiseria