Por qué cada vez más personas pintan de blanco el tronco de sus limoneros

La jardinería está llena de consejos y prácticas que se transmiten de generación en generación, especialmente entre quienes cultivan huertas o cuidan árboles frutales. En este contexto, hay una imagen que suele repetirse en campos y jardines: los troncos de los árboles pintados de blanco desde la base hasta las primeras ramas. Aunque para muchos puede parecer una cuestión estética, lo cierto es que se trata de una técnica tradicional que cumple un papel importante en la protección y el cuidado de los limoneros y otras especies frutales.

Uno de los principales motivos por los que se pintan de blanco los troncos de los árboles frutales es para proteger su corteza de la intensa radiación solar. Durante los períodos de altas temperaturas, la superficie del tronco puede calentarse considerablemente cuando permanece expuesta al sol durante varias horas seguidas.

Esta técnica tradicional se utiliza desde hace décadas en limoneros FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Esta situación puede generar daños conocidos como quemaduras solares, que afectan la salud del árbol y suelen reflejarse en la aparición de grietas, fisuras o zonas debilitadas en la corteza. Al actuar como una capa reflectante, la cobertura blanca ayuda a reducir el calentamiento excesivo y a preservar la integridad del tronco.

Los beneficios de la pintura blanca en el limonero

La pintura blanca funciona como una barrera reflectante que reduce la cantidad de calor que absorbe el tronco. Al reflejar gran parte de la radiación solar, ayuda a mantener una temperatura más equilibrada y disminuye el riesgo de daños en la corteza que podrían afectar el desarrollo del árbol.

La pintura blanca ayuda a reflejar los rayos solares y protege la corteza del árbol (Imagen ilustrativa con IA)

Esta medida resulta especialmente beneficiosa para los limoneros jóvenes o recién trasplantados. Como todavía no cuentan con una copa lo suficientemente desarrollada para generar sombra sobre el tronco, quedan más expuestos a la acción directa del sol y a sus posibles efectos negativos.

Además, la cobertura blanca contribuye a amortiguar los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, lo que ayuda a prevenir rajaduras en la corteza. También facilita la detección temprana de insectos, plagas o anomalías en la superficie del tronco, convirtiéndose en una herramienta sencilla para el cuidado preventivo de los árboles frutales.

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan aplicar una capa ligera y uniforme de pintura látex blanca al agua diluida, evitando productos que puedan impedir la respiración natural de la corteza. La cobertura debe extenderse desde la base del tronco hasta las ramas principales, una práctica simple que, con el paso del tiempo, puede contribuir a mantener los limoneros y otros árboles frutales más protegidos y saludables.