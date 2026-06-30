Por qué hay que limpiar la parte de atrás de la heladera y cada cuánto, según expertos en electrodomésticos

La heladera es uno de los electrodomésticos más importantes de cualquier hogar. Funciona las 24 horas del día y permite conservar alimentos en buen estado durante más tiempo. Sin embargo, a pesar de ser uno de los equipos que más se utiliza, hay una zona que la mayoría de las personas nunca limpia: la parte trasera.

Con el paso de los meses, detrás de este aparato se acumula polvo, pelusas, grasa y suciedad que terminan afectando el rendimiento del equipo. De acuerdo con especialistas en electrodomésticos, realizar una limpieza periódica de esta zona no solo ayuda a que funcione de manera más eficiente, sino que también puede reducir el consumo eléctrico y extender su vida útil.

En la parte posterior de la heladera se encuentran componentes esenciales para su funcionamiento, como el condensador, el compresor y, en algunos modelos, las rejillas encargadas de disipar el calor. El sistema de refrigeración trabaja de manera constante y circula por los conductos internos, por lo que absorbe el calor del interior del equipo, liberándolo hacia el exterior a través del condensador. Para que ese proceso sea eficiente, el calor debe poder disiparse.

La heladera debe limpiarse una vez al año y en casos de mayor suciedad cada seis meses (Foto: Creada con IA)

Cuando las rejillas o el condensador están cubiertos de polvo, la ventilación disminuye y la heladera necesita realizar un mayor esfuerzo para mantener la temperatura adecuada. Como consecuencia, el motor trabaja durante más tiempo, aumenta el consumo de energía y se acelera el desgaste de sus componentes. Además, la acumulación de suciedad puede provocar que enfríe menos de lo habitual o que los ciclos de funcionamiento sean más prolongados.

¿Cada cuánto tiempo conviene limpiar la parte de atrás de la heladera?

Los expertos recomiendan realizar esta limpieza al menos dos veces al año. No obstante, si en la vivienda hay mascotas que pierden pelo, mucho polvo o la cocina tiene poca ventilación, puede ser necesario hacerlo cada tres o cuatro meses. Incorporar esta tarea al mantenimiento habitual del hogar permite conservar el buen funcionamiento del electrodoméstico y prevenir reparaciones costosas a largo plazo.

¿Cómo limpiar la parte trasera de la heladera?

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales, aunque sí es importante tomar algunas precauciones.

Desenchufar la heladera antes de comenzar para evitar cualquier riesgo eléctrico.

antes de comenzar para evitar cualquier riesgo eléctrico. Separar el electrodoméstico de la pared con cuidado y, de ser necesario, con ayuda de otra persona.

de la pared con cuidado y, de ser necesario, con ayuda de otra persona. Retirar el polvo acumulado sobre el condensador, las rejillas o los tubos utilizando un cepillo de cerdas suaves y secas. Lo ideal es limpiar de arriba hacia abajo.

sobre el condensador, las rejillas o los tubos utilizando un cepillo de cerdas suaves y secas. Lo ideal es limpiar de arriba hacia abajo. Si hay grasa adherida, pasar un paño apenas humedecido con agua sobre la superficie , pero evitar mojar componentes eléctricos.

, pero evitar mojar componentes eléctricos. Esperar a que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a enchufar el equipo.

antes de volver a enchufar el equipo. Al colocar nuevamente la heladera en su lugar, dejar algunos centímetros de separación respecto de la pared para favorecer la circulación del aire y la correcta disipación del calor.

Cabe recordar que algunos modelos modernos tienen el condensador oculto, por lo que la limpieza puede variar según el diseño del fabricante. En esos casos, siempre es recomendable consultar el manual de uso o a un especialista.