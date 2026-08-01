Por qué se recomienda comprar envases de alimentos con tapa transparente

Aunque muchas marcas utilizan envases de distintos colores por cuestiones de diseño o marketing, los especialistas en reciclaje coinciden en que los envases y tapas transparentes representan una de las mejores opciones desde el punto de vista ambiental. Esto se debe a que, al no contener pigmentos, el plástico puede recuperarse y reutilizarse con mayor facilidad.

En las plantas de reciclaje, los materiales transparentes tienen una ventaja importante. Como no poseen tintas ni colorantes incorporados durante su fabricación, pueden procesarse sin la necesidad de eliminar esos pigmentos, un paso que demanda tiempo, recursos y, en algunos casos, reduce la calidad del material reciclado.

¿Para qué sirve clasificar las tapas por color?

¿Por qué los envases transparentes se reciclan mejor?

Los envases plásticos transparentes ofrecen mayores posibilidades de reincorporarse a la cadena de reciclaje. Una vez clasificados y triturados, el material obtenido puede utilizarse nuevamente para fabricar envases blancos o translúcidos de alta calidad, sin necesidad de agregar colorantes para corregir su aspecto.

En cambio, cuando el plástico es de colores intensos, los pigmentos permanecen en el material reciclado y limitan las posibilidades de reutilización. En muchos casos, ese plástico solo puede destinarse a productos oscuros o de menor valor, reduciendo su potencial de aprovechamiento.

Separar las tapas por color ayuda a las personas que trabajan en plantas de reciclaje a poder separar los distintos tipos de plásticos (Foto: Pexels)

Por ese motivo, en muchas plantas recicladoras se realiza una separación específica entre tapas transparentes o blancas y aquellas de otros colores. Esta clasificación evita la denominada “contaminación cromática”, que ocurre cuando distintos pigmentos se mezclan y dificultan la obtención de un plástico reciclado de buena calidad.

Otro detalle muy importante de saber es que no todos los plásticos tienen el mismo destino. Para identificarlos, la mayoría de los envases incluye un triángulo formado por flechas con un número en su interior, que indica el tipo de material. Entre los más comunes y reciclables se encuentran:

PET (1): Utilizado en botellas de bebidas y algunos envases de alimentos.

Utilizado en botellas de bebidas y algunos envases de alimentos. PEAD o HDPE (2): Presente en envases de productos de limpieza, leche y detergentes.

Presente en envases de productos de limpieza, leche y detergentes. PP (5): Muy frecuente en tapas, potes de yogur y recipientes para alimentos.

Conocer esta clasificación y priorizar envases transparentes cuando sea posible son pequeñas decisiones cotidianas que pueden facilitar el trabajo de las plantas recicladoras y aumentar las probabilidades de que esos materiales vuelvan a convertirse en nuevos productos en lugar de terminar como residuos.