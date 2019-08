Crédito: Pornhub

Si, leíste bien. Esta iniciativa es parte de una campaña del sitio para adultos PornHub, que con el fin de colaborar con organizaciones benéficas que tengan como objetivo la limpieza de playas y océanos, crearon un video porno de concientización.

¿Cómo funciona esta mecánica? Por cada persona que vea el video titulado "The dirtiest porn ever" (El video porno más sucio), la compañia donará un monto determinado de dinero, que no fue revelado, a Ocean Polymers, una ONG especializada en la recolección y procesamiento de plásticos en los océanos, según cuenta Forbes.

El video en cuestión, está protagonizado por la pareja LeoLulu y tiene la particularidad de llevarse a cabo en una playa llena de desechos, mientras que un grupo de personas de vestimenta blanca limpian la playa recolectando botellas, plásticos y latas.

Más de seis millones de toneladas de basura llegan a las costas de Estados Unidos cada año, perjudicando el ecosistema que cada vez es más débil.