Pozo canadiense: así funciona el sistema que climatiza una casa con la temperatura del suelo

Mantener una vivienda a una temperatura confortable durante todo el año suele implicar el uso de aires acondicionados, estufas u otros sistemas de climatización que pueden representar una parte importante del consumo energético del hogar. Sin embargo, existe una alternativa que aprovecha un recurso disponible debajo de la propia casa: el pozo canadiense.

También conocido como intercambiador de calor tierra-aire, este sistema de climatización utiliza la inercia térmica del subsuelo para acondicionar el aire que posteriormente ingresa a una vivienda.

A determinada profundidad, la temperatura del suelo presenta variaciones mucho menores que la del aire exterior. Una red de conductos enterrados permite aprovechar esa diferencia para enfriar o calentar el aire antes de introducirlo en los ambientes.

¿Cómo enfriar la casa sin gastar luz?

De esta manera, durante los días calurosos el aire exterior puede ingresar a la vivienda a una temperatura inferior, mientras que en invierno ocurre el proceso inverso. El objetivo no es reemplazar por completo otros equipos, sino reducir la energía necesaria para alcanzar una temperatura confortable.

¿Por qué la temperatura del suelo es clave para el sistema?

Según el portal Think Big, el secreto del pozo canadiense está en la denominada inercia térmica de la tierra. A diferencia del aire, cuya temperatura puede modificarse entre el día y la noche o entre una estación y otra, el subsuelo responde de manera mucho más lenta a esos cambios.

Cuanto mayor es la profundidad, menores tienden a ser las oscilaciones térmicas. Esto permite utilizar el terreno como una especie de regulador natural de temperatura. Esto no significa que exista una temperatura universal de entre 10 °C y 16 °C debajo de cualquier vivienda. Los valores dependen de factores como la ubicación geográfica, la profundidad, las características del suelo y el promedio anual de temperatura de cada región.

Funcionamiento del pozo canadiense (Foto: Energiaonline)

Una de las características del sistema es su bajo requerimiento energético para realizar el intercambio de calor, ya que no necesita producir frío o calor mediante un ciclo de refrigeración como ocurre con un aire acondicionado convencional. Esto hace que los costos de su uso sean mucho menores.

Sin embargo, no todos los modelos funcionan sin electricidad. Dependiendo del diseño, puede necesitar ventiladores para impulsar el aire a través de las tuberías y distribuirlo correctamente por la vivienda.

¿Se puede instalar un pozo canadiense en cualquier casa?

No todas las propiedades presentan las mismas condiciones para incorporar esta tecnología. Su instalación requiere espacio suficiente para enterrar las tuberías y un estudio previo de las características del terreno. También deben calcularse la longitud y el diámetro de los conductos, su profundidad, la velocidad de circulación del aire y las necesidades térmicas de la vivienda.

Por ese motivo, los arquitectos suelen recomendar tener contemplado el pozo canadiense durante el diseño y la construcción de una casa para que sea mucho menos costoso producirlo después de terminada la vivienda. De esta forma, los expertos pueden calcular la profundidad de las perforaciones que se deberán hacer y el tamaño de los tubos a colocar, según las proporciones que tendrá la casa.