Estufa, aire acondicionado o caloventor: cuál conviene para calefaccionar la casa sin gastar de más en electricidad

El invierno hizo sentir su llegada y esta semana las temperaturas mínimas rozarán los 2° en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, muchos se preguntan cómo hacer frente al frío, calefaccionando la casa, pero reduciendo al mínimo el consumo de energía.

Un estudio del gobierno asegura que los aparatos eléctricos más eficientes para combatir el frío utilizan los kWh estrictamente necesarios para calentar la casa, por lo que reducen al máximo el impacto en el monto de la factura del servicio eléctrico.

Luego de analizar unidades encendidas durante cuatro horas, cinco días por semana, concluyeron que los equipos de aire acondicionado —en especial aquellos con tecnología Inverter— consumen menos que caloventores, estufas, radiadores, incluso vitroconvectores (también conocidos como paneles eléctricos de calefacción).

Los equipos de aire acondicionado —en especial aquéllos con tecnología Inverter— consumen menos que caloventores, estufas, radiadores, incluso vitroconvectores Shutterstock

“Los equipos de aire acondicionado inverter utilizan un compresor de velocidad variable, por lo tanto ajustable. Esto permite controlar la salida de calefacción (o refrigeración en verano) y dosificar el funcionamiento del compresor en función de la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura ambiente. En cambio, los modelos no-inverter utilizan un compresor de velocidad fija y, por lo tanto, funcionan constantemente a plena potencia mientras están encendidos", aclara la página. Es decir, en el caso del inverter, a medida que el ambiente alcanza la temperatura deseada, el compresor reduce su velocidad y mantiene un flujo suave, evitando picos de esfuerzo. Agregan que, si bien estos equipos son más caros, el ahorro posterior termina compensando el costo inicial.

También sugieren prestar atención a las etiquetas de eficiencia energética y, si el presupuesto lo permite, animan a adquirir productos con la letra A, que son los que tienen un rendimiento energético más alto.

Vale aclarar que el ENRE (Ente Nacional Regulados de la Electricidad) cuenta con una calculadora que permite analizar el consumo de los artefactos eléctricos según el uso que cada uno le otorgue, de tal forma que el interesado en probarla pueda ser consciente de los gastos que implican cada uno de sus electrodomésticos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que se usen los electrodomésticos 5 horas al día, 7 veces por semana, el consumo es el siguiente:

Aire acondicionado (de 2200 frigorías F/C, que no se especifica si es inverter o no): 97.30 kWh/mes.

(de 2200 frigorías F/C, que no se especifica si es inverter o no): 97.30 kWh/mes. Caloventor: 144.15 kWh/mes.

144.15 kWh/mes. Estufa halógena (tres velas con termostato): 144.15 kWh/mes.

(tres velas con termostato): 144.15 kWh/mes. Radiador eléctrico: 144.15 kWh/mes.

144.15 kWh/mes. Vitroconvector (54x57 cm c/termostato): 96.10 kWh/mes.

¿Cómo aislar las ventanas del frío?

En el marco de los próximos meses de frío que se acercan, mantener las ventanas de la casa aisladas forma parte de las claves esenciales para alejar el fresco de la casa.

“Para alejar el frío de las ventanas, lo mejor es usar las que tienen Doble Vidriado Hermético (DVH), que garantizan una excelente aislación”, señala Fátima Bandeira, diseñadora y fundadora de FA Interiores. Al mismo tiempo, explica que hay otras prácticas muy comunes y de fácil acceso que se pueden implementar para mejorar el aislamiento de la casa.

Los burletes contribuyen a aislar el frío de la casa

Una solución económica para alejar el fresco de casa, sin encarar una obra nueva y compleja, es la colocación de burletes. Se trata de bandas de goma o espuma que se instalan en los bordes de las ventanas y ayudan a mejorar la aislación del frío. Son fáciles de colocar y, de esta manera, se evitan filtraciones de aire y agua por cualquier rendija que pueda existir.

Bandeira también sugiere utilizar cortinas térmicas y hacer un buen uso de las persianas para preservar el calor durante la noche: “Conviene cerrar cuando el sol ya no calienta y se va terminando el día, para mantener la temperatura acumulada”.

El film que aísla las ventanas tanto del frío como del calor

Otro truco que surgió recientemente es la opción de instalar un film transparente en la ventana, una lámina delgada que se adhiere a la superficie del vidrio y ayuda también a la aislación. En palabras de Bandeira: “Actúa como una barrera adicional, reduciendo la transferencia de frío o calor entre el interior y el exterior de la casa”.