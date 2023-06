Produce cerveza con un método inusual y ganó el premio al mejor producto de la Argentina: “La fineza siempre vence”

escuchar

Tomás José Ávalos es el fundador de Salmón Birra, una microcervecería artesanal que se convirtió en la mejor del año en nuestro país. Luego de más de una década de dedicación, entusiasmo y esfuerzo, se llevó el premio mayor en la VIII Edición de la Copa Argentina de Cervezas, un evento que aglomeró a las más prestigiosas producciones locales y que encontró su ganadora máxima el pasado 10 de junio.

En diálogo con LA NACION, Tomás contó que su pasión por la producción de cerveza nació hace diez años, al inicio como cervecero casero y luego bajo el proyecto de otra marca, la cual duró desde el 2016 hasta el 2020, desde donde ganó varias medallas en la competencia anteriormente mencionada. Con aquella sapiencia y experiencia fundó ese mismo año Salmón Birra, que lo condujo a ser reconocido como la tercera mejor cervecería en el 2022 y la primera este 2023.

Salmón Birra acumuló nueve medallas en total tras la VIII Edición de la Copa Argentina de Cervezas (Fuente: Instagram/@salmonbirra)

Este camino de logros comenzó desde abajo para Tomás, que tiene una modalidad “gitana” que caracteriza a su marca. ¿A qué se refiere este concepto? Según detalló el emprendedor, “significa que no tiene una locación propia, sino que se produce en fábricas de colegas”. Actualmente, desarrolla su producción en Pompeya (CABA) y Avellaneda. Cabe destacar que también cuenta con una bodega de barricas propia en Olavarría, “ciudad donde Salmón se va a estar instalando este año de manera definitiva”.

Bodega de barricas propia de Salmón (Fuente: Instagram/@salmonbirra)

Además de este modelo de producción, a Salmón la caracteriza el hecho de que es “autogestionada” y desarrollada íntegramente por Tomás. Según detalló, el nombre de la marca “remite a una filosofía de oficio, un desarrollo que va a contrapelo del modelo hegemónico de cervecería”. Además, incluyó: “Nos centramos en cervezas contemporáneas de inspiración pre-moderna; cervezas belgas e inglesas con maduración en barrica y fermentaciones salvajes”.

Bajo Salmón se esconde una filosofía propia de entender y elaborar cada tipo de bebida. “Desarrollamos cervezas con anclaje espacio-temporal, desarrolladas con productos y microbiológicos locales, acercándonos al concepto de ‘terroir’. Nos gusta pensarlo como una etnografía del sabor, donde replicamos en nuestras cervezas sabores americanos; esto nos da un diferencial sobre las cervezas clásicas Europeas y los nuevos desarrollos norteamericanos”, resaltó con orgullo Tomás.

Tomás Ávalos recibió el primer premio a la mejor microcervecería del año por Salmón Birra (Fuente: Gentileza - Natalia Wachs)

El pasado sábado, Salmón se consagró por ser la microcervecería que más medallas recibió por sobre el resto: una de oro, cinco de plata, dos de bronce y una como mejor colaboración junto a Cervecería Jabalina. Algunas de sus variedades consagradas fueron: la Flandes Red madurada en barrica exmalbec con aceto balsámico, cerezas y frambuesas; la Imperial Stout madurada en barrica de bourbon con chile pasilla chipotle y amburana y la Belgian Blend Salvaje madurada en barrica con frutas y especias, entre las más destacadas de un total de nueve menciones.

“Con las fantasías al poder, la fineza siempre vence”, fue la frase que esbozó Tomás al momento en que subió al escenario en busca de la copa que reconoció a la suya como la mejor microcervecería del año. Salmón tiene una identidad filosófica que piensa “que la práctica cervecera es pilar civilizatorio y puede ser llevada hacia la frontera del arte, transformándose en una de las mayores expresiones sensibles humanas”.

Salmón Birra ganó la medalla de plata en la categoría "colaborativa" junto a Cervecería Jabalina (Fuente: Emiliano Pettovello)

Tras la entrega del premio, el emprendedor tradujo en palabras aquella emoción por el resultado de tanto esfuerzo, el que “le da un signo social a un trabajo desarrollado con ética y responsabilidad”. En conclusión, Tomás reflexionó: “Lo que más disfrutamos fue el acompañamiento de nuestros colegas y amigos, donde se reflejó un sentido de comunión”. Esa misma comunión quedó plasmada en los aplausos, la alegría y, por sobre todo, en la esencia de una marca que demuestra a sus consumidores el mejor ejemplo de la colaboración entre competidores.

Así se vivió la VIII Edición de la Copa Argentina de Cervezas y la III Edición de la Copa Argentina de Gin Tonic

El evento que busca reconocer a las cervecerías, microcervecerías, destilerías y microdestilerías de nuestro país tuvo lugar el sábado 10 de junio en el Golden Center de Parque Norte (CABA). La premiación comenzó a las 16.00 horas y se extendió hasta pasadas las 22.30. Allí, se recibió a los invitados con distintos manjares acordes a las bebidas ofrecidas por los emprendimientos, que más tarde serían calificados por un riguroso equipo de jueces.

Con el objetivo de reconocer e impulsar al Gin Tonic, la ceremonia incluyó esta nominación especial que ya va por su tercera entrega. En la edición 2023, la destilería Gin Eternal ganó como la mejor del año. Además, cuatro emprendedores participantes de la competencia instalaron sus puestos y ofrecieron degustaciones a los visitantes.

Fundación No me Olvides reconoció a Cheverry por su homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas (Fuente: Emiliano Pettovello)

En tanto, dentro de la fiesta que significó el evento, un hecho emotivo se robó la atención de todos. Este año, se les propuso a los productores cerveceros una edición especial en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas y de la consecuente vuelta de la democracia a nuestro país. En referencia a ello, desde la Fundación No me olvides, la cervecería Cheverry obtuvo una premiación particular, la cual consistió en una estatuilla con la huella de la mano de una madre de un excombatiente y restos de tierra de las Islas. Al cierre, se instó a mantener la búsqueda constante por la identidad de los cuerpos que aún descansan en aquel territorio austral.