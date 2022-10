Día mundial del gin tonic. El consumo de gin creció un 81 por ciento y ya hay más de 300 etiquetas nacionales

escuchar

No hay techo. De la mano de su caballo de Troya, el gin tonic, el consumo de gin no para de crecer en los bares y hogares argentinos. El Día Mundial del Gin Tonic, que se celebra el 19 de octubre, da la excusa para echar mano a estadísticas de la consultora global especializada en bebidas IWSR que muestran que el consumo de esta bebida espirituosa en Argentina creció un 81% de 2020 a 2021, un crecimiento impulsado por el segmento Premium/Super Premium que lideran los spirits importados, pero que también alcanza a los gins artesanales, en todas sus franjas de precios.

“La categoría de Gin venía creciendo a una tasa promedio de 7,2% a nivel global entre 2017 y 2021, con un acelere en 2021 vs 2020 del 12,3% según IWRS. Si bien hay países como Inglaterra y España donde la categoría está mucho más madura, hay varias tendencias globales que se derraman a nivel local”, cuenta Maria Carolina Gentile, directora de Marketing de Campari Group Argentina, compañía que importa el inglés Bulldog London Dry Gin. “En Argentina, hay un segmento Premium+ de marcas importadas que crece al 120% anual, y se estima que ya hay más de 300 marcas de gin locales”, agrega.

El gin tonic es hoy el trago que sostiene el auge del gin Shutterstock

Pero al mundo craft (artesanal) tampoco le va mal... Basta mencionar que, a menos de 5 años de haber sido pionera con el gin tonic de barril, Destilería Moretti produce hoy unos 100 barriles diarios de gin tonic (que equivalen a 5000 litros), con los que abastece una demanda creciente que hoy llega a unos 500 bares y restaurantes de todo el país.

“El auge del gin en Argentina explotó después de la pandemia, porque muchos jóvenes y profesionales aburridos en sus casas se pusieron a estudiar y a elaborar gins artesanales. De esta manera, la oferta de gins nacionales estalló de un día para el otro, con lo sorprendente de que muchos de ellos son ricos y con perfiles bien distintos”, comenta Alejo Berráz Schang, creador de El Club del Gin, que el fin de semana pasado participó en Mar del Plata del Congreso de Destiladores Argentinos, que reunió un récord de participantes: 250 destiladores craft.

"Tenemos en nuestro país una materia prima espectacular que nos permite llegar a productos increíbles" Juanchi Nielsen, Bosque Craft Gin

Ricos... y premiados

Hay más de 380 gins artesanales en Argentina. Y no son pocos los que en los últimos tiempos se han alzado con grandes premios y puntajes en los más relevantes concursos globales de bebidas espirituosas. Es el caso de Bosque Craft Gin, por citar uno destacado, que a comienzos de año obtuvo el premio “Mejor Gin Contemporáneo 2022″ (en criollo, mejor gin del mundo), tras competir con su Bosque Alta Montaña contra 40 países en la edición 2022 del prestigioso World Gin Awards, un certamen británico que premia gins de estilos reconocidos internacionalmente.

A la izquierda, Bosque Alta Montaña, ganador del premio al mejor gin contemporáneo en los World Gin Awards 2022

“Los Gins Argentinos que competimos y ganamos en el exterior tenemos dos cualidades fundamentales: primero y principal la calidad, que no es negociable en este tipo de competencias, tanto del alcohol como del resto de los insumos y de los procesos. Tenemos en nuestro país una materia prima espectacular que nos permite llegar a productos increíbles”, explica Juanchi Nielsen, uno de los socios detrás de Bosque Craft Gin.

“Y cómo segunda medida contamos con características propias que son muy buscadas, como los aromas intensos, con notas muy marcadas pero de muy fácil tomabilidad. En el caso particular de Bosque trabajamos con enebro salvaje de nuestra Patagonia, que le otorga a nuestro gin una característica única”, agrega.

Una nueva era dorada

Como sucede con otros spirits, el gin atraviesa un explosión de estilos y variedades. A la ya establecida categoría de gins rosas (pink gin), se suma una muy diversa variedad de productos que ofrecen aromas y sabores distintivos a partir del agregado de diferentes botánicos a la base a destilar, muchos de los cuales echan mano a botánicos locales. Y como muestran los estudios al respecto, ese big bang de estilos es muy bienvenido por el consumidor argentino.

Ukiyo, una línea de gins japoneses que pronto llegará a la Argentina

“Según el estudio Aperitivo Milestone de la consulta Kantar de Junio 2022, la exploración sensorial y la búsqueda de expresiones de singularidad a través de cocteles de autor son tendencias que buscan los argentinos -señala Gentile de Campari Group-. Luego de la pandemia hay un deseo de explorar combinaciones y sensorialidades que incorporen capas de sabor, texturas, colores que agreguen dinamismo a las experiencias de consumo y encuentros, y es aquí donde la versatilidad del gin juega un rol importante, junto con el mencionado desarrollo de la coctelería”.

Pero no se puede entender el auge del gin sin tomar en cuenta el boom del gin tonic. Quien explica más en detalle el fenómeno es el bartender Martín Tumino, brand ambassador de los spirits que importa la firma Goodies (entre los que se cuentan el gin francés G’Vine, el español Puerto de Indias o el inglés Mermaid, entre muchos otros): “A principios de milenio en Estados Unidos se produce el resurgimiento de una nueva era dorada de la coctelería, en la que los bartenders retoman los libros de coctelería de los años previos a la prohibición” (de las bebidas alcohólicas en ese país).

Hendrick's Neptunia, un gin de edición limitada que se lanza globalmente esta semana (incluso en Argentina)

“Vuelve entonces una coctelería que había quedado olvidada en los 70 y los 80, la coctelería de la era dorada... los 30, 40 y 50, en la que el gin era el spirit que liderada, a tal punto que era llamado el rey de los destilados. Vuelven los cocktails clásicos, muchos de los cuales llevan gin, como el gin tonic. Este revival se hace global y en cada cada país el gin toma importancia -relata Tumino-. Y la Argentina, en los últimos 5 años y especialmente en los últimos 3, vive este mismo auge”

“La categoría de gin en Argentina es una categoría que viene creciendo a dos dígitos año tras año”, cuenta Gudalupe Borzone, marketing manager de bebidas importadas de Norton, bodega que actualmente importa el clásico gin inglés Hendrick´s. “Hendrick´s, en particular, creció un 97%, lo que nos permite ubicarnos globalmente como un mercado súper atractivo para seguir desarrollando la marca en el país” agrega Borzone. Esta semana, Norton trae al país Hendrick´s Neptunia, un gin de edición limitada basado en botánicos de la costa de Escocia, que se lanza globalmente.

G'Vine, un gin francés elaborado a partir de un destilado de uva, que ya se encuentra en la Argentina

El interés por estos destilados de lujo, con características tan diferenciales, es justamente uno de los motores del avance del gin. Pero, ¿hay un consumidor en la Argentina para estos productos tan exclusivos? Quien responde con una anécdota personal es Eddy Stabholz, de la importadora Goodies: “Durante la pandemia lanzamos un e-commerce para el agua tónica inglesa Britvic, que importamos, y muchos de los pedidos los entregaba yo personalmente, lo que me daba la oportunidad de hablar con los clientes. Cuando les preguntaba qué marca de gin bebían, me decían “yo tengo 50 gins diferentes″, y me mostraban paredes llenas de botellas”.

“Son muchos los que aprovechan cada viaje para traer un nuevo gin -cuenta-. Entonces comencé a buscar marcas de gin premiadas de todo el mundo, con muy buenos reviews y lindas botellas, y la variedad hoy cada vez es más grande”, asegura Stabholz, que acaba de visitar Bar Convent Berlin (BCB), feria de espiritosas que se realiza en esa ciudad, y que da cuenta del auge mundial de los destilados.

Ramiro Ferrari, brand ambassador de Bulldog, recomienda una proporción de 75% agua tónica y 25% gin, para un gin tonic menos alcohólico que el tradicional 70-30

Gin Tonic Week

El 19 de octubre es el Día Mundial del Gin, y los fanáticos del gin tonic (y los que quieren incursionar en este cocktail) pueden aprovechar la Gin Tonic Week que se celebra esta semana para visitar algunos de los más destacados bares y restaurantes de la Argentina que estarán ofreciendo reversones de este cocktail y actividades en torno a esta bebida, de la mano de bartenders expertos. El line up completo de la Gin Tonic Week 2022 es el siguiente:

19/10 Pony Line - Guest Bartender Ramiro Ferreri

- Guest Bartender Ramiro Ferreri 19/10 Casa Cavia - Host Bartender Flavia Arroyo

- Host Bartender Flavia Arroyo 19/10 Chachingo Dalvian (Mendoza) - Host Bartender Ezequiel Milessi

(Mendoza) - Host Bartender Ezequiel Milessi 20/10 Presidente - MasterClass sobre Garnish Inesperado + Guest Bartender by Ramiro Ferreri

- MasterClass sobre Garnish Inesperado + Guest Bartender by Ramiro Ferreri 20/10 Saita Bistro Bar (Rosario) - Host Bartender Aldana Ruiz

(Rosario) - Host Bartender Aldana Ruiz 21/10 Franks - Host Bartender Gonzalo Duarte

- Host Bartender Gonzalo Duarte 21/10 Camelia (Córdoba) Host Bartender Joaco Cuello

(Córdoba) Host Bartender Joaco Cuello 21/10 La Disqueria (Mar del Plata) Host Bartender Agustin Lippay

(Mar del Plata) Host Bartender Agustin Lippay 21/10 Tomate - Activacion con carrito Bulldog

