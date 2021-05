Prohibido: el tema que la reina Máxima prefiere no tocar sobre su hija Alexia

Durante el día del rey, la fecha en la que todo Holanda celebra el cumpleaños del monarca, las hijas de Máxima y Guillermo, Amalia, Alexia y Ariane, respondieron a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, hubo un tema que nadie mencionó: el traslado de la princesa Alexia, de 15 años, a un colegio internacional para jóvenes de la realeza en Gales.

En las entrevistas, la mayor de las princesas, Amalia, contó sus planes a futuro. Dijo que espera con ansias el año sabático que piensa tomarse antes de comenzar la universidad: “Quiero viajar un poco por el mundo y hacer cosas que quizás no pueda hacer en 20 años. Además, espero hacer prácticas laborales en distintas empresas”.

La princesa Alexia se trasladará a Gales después del verano para continuar sus estudios en el United World College Atlantic Casa de S.M. El Rey

En cambio, cuando se le preguntó a Alexia sobre sus próximos pasos, la respuesta fue bastante difusa: “Tengo la libertad de elegir lo que quiero ser más tarde. Todavía no lo sé, pero me gustaría hacer algo que se adapte a mis intereses”, manifestó, sin mencionar el hecho de que después del verano la espera una vacante en el Atlantic College en el Reino Unido.

De acuerdo con lo que informa el sitio holandés Story, no se trata de una mera casualidad que nadie se haya referido a ese gran evento en la vida de la princesa. ¿Por qué? Porque se les pidió expresamente a los periodistas que no hablaran del tema: “Nos dijeron que no preguntáramos nada al respecto”, le dijo una fuente al medio local. Sin embargo, la prohibición solo alimenta los rumores cada vez más fuertes que dicen que Alexia está siendo enviada a Gales por su “extremo comportamiento adolescente”.

LA NACION